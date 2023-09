Zużycie pieniędzy z Funduszu Naftowego będzie rosło. To istotne m.in. dla stóp procentowych

Oljefondet zwiększył w tym roku wartość o kilka miliardów koron, do ponad 1,5 bln. stock.adobe.com/ fot. Timon/ tylko do użytku redakcyjnego

Wykorzystanie przez rząd pieniędzy z ropy naftowej nieco spadło od szczytowego roku 2020, ale Norges Bank uważa, że ​​wkrótce znów wzrośnie i pozostanie wysokie w nadchodzących latach. Według ekonomistów te prognozy są i tak zbyt optymistyczne.

Bank szacuje, że wykorzystanie pieniędzy z Funduszu Naftowego (oljefondet) wyniesie w tym roku 10,2 proc. PKB, a w przyszłym wzrośnie do 10,3 proc. Rząd założył, że w 2023 r. wyda 373 mld koron, co odpowiada ustalonemu przez norweskie władze pułapowi 3 proc. wartości Funduszu Naftowego.

Oljefondet zwiększył w tym roku wartość o kilka miliardów koron, do ponad 1,5 bln. Jeśli taki wynik się utrzyma, szacunki Norges Bank będą odpowiadać wydatkom z ropy naftowej w wysokości około 400 miliardów koron w przyszłym roku.

Szacunki nie są dokładne

Eksperci nie wykluczają jednak, że ​​rząd może wydać więcej pieniędzy, niż szacuje bank centralny, i obecne prognozy są zbyt optymistyczne. Ich zdaniem Norges Bank prawdopodobnie nie wziął pod uwagę w swoich szacunkach wszystkich aspektów, pomijając chociażby mocne sygnały ze strony władz. Trudno bowiem je uwzględniać, kiedy przykładowo rząd zapowiada chęć do wstrzymania się z ekspansywną polityką fiskalną, aby nie przyczyniać się do zwiększania impulsów cenowych w gospodarce, ale staje się to trudne i powoduje złamanie zmienionego budżetu.