Zielony wizerunek kontra czarne złoto: rekordowe wydatki na ropę i gaz

Na zdjęciu: platforma Troll B. Fot. Øyvind Hagen, materiały prasowe Equinor

Według najnowszych danych SSB inwestycje w sektorze ropy i gazu w Norwegii w wartościach bieżących są znacząco wyższe. Dla 2026 roku prognoza wzrosła o około 11 proc., co odpowiada 23 mld NOK.

Centralne Biuro Statystyczne (SSB) podaje, że inwestycje w rurociągi oraz w wydobycie ropy i gazu w 2026 roku mają sięgnąć około 230 mld NOK. To oznacza wzrost o 11 proc. w porównaniu z wcześniejszym kwartalnym szacunkiem. Podwyższony poziom prognozy wynika przede wszystkim z wyższych kosztów wierceń produkcyjnych, zwłaszcza na działających polach, a także z kosztowniejszych przedsięwzięć rozbudowy pól.



Jednocześnie niższe prognozy dotyczące poszukiwań i analiz koncepcyjnych nieco obniżają ogólną wartość inwestycji. Tym samym, choć głównymi motorami wzrostu były roboty wierceniowe i rozbudowa infrastruktury, niektóre obszary pokazują stagnację lub spadek.

Najwyższa wartość w historii inwestycji Dla roku 2025 SSB oszacowało inwestycje na poziomie 275 mld NOK, co stanowi najwyższą wartość od momentu rozpoczęcia prowadzenia tej statystyki (mierzoną w wartościach nominalnych). W porównaniu ze wcześniejszą prognozą wzrost wyniósł 2,1 proc. Ponadto wartość prognozowana na 2025 rok jest wyższa o 6,9 proc. od analogicznej prognozy sprzed roku, odnoszącej się do 2024.



Jednocześnie przewiduje się spadek na poziomie 4,5 proc. w przejściu z 2025 na 2026 rok, wynikający głównie z mniejszych planów inwestycyjnych w ramach rozwoju nowych pól. Wskazuje to na pewne spowolnienie w dynamice wydatkowania środków w dłuższym horyzoncie czasu.

2025 rekordowy dla inwestycji naftowych Drugi kwartał przyniósł rekordowe realizacje – faktyczne wydatki sięgnęły 71,3 mld NOK. To najwyższa wartość odnotowana w statystyce. W porównaniu z pierwszym kwartałem to wzrost o 17 proc., bez uwzględnienia sezonowych korekt.



Jednocześnie inwestycje były o 2,7 proc. niższe od prognozy z maja. Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z większego zaangażowania w prace na działających polach, w rozbudowę infrastruktury i w rurociągi.