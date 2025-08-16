Zielony wizerunek kontra czarne złoto: rekordowe wydatki na ropę i gaz
16 sierpnia 2025 11:37
Na zdjęciu: platforma Troll B. Fot. Øyvind Hagen, materiały prasowe Equinor
Jednocześnie niższe prognozy dotyczące poszukiwań i analiz koncepcyjnych nieco obniżają ogólną wartość inwestycji. Tym samym, choć głównymi motorami wzrostu były roboty wierceniowe i rozbudowa infrastruktury, niektóre obszary pokazują stagnację lub spadek.
Najwyższa wartość w historii inwestycji
Jednocześnie przewiduje się spadek na poziomie 4,5 proc. w przejściu z 2025 na 2026 rok, wynikający głównie z mniejszych planów inwestycyjnych w ramach rozwoju nowych pól. Wskazuje to na pewne spowolnienie w dynamice wydatkowania środków w dłuższym horyzoncie czasu.
2025 rekordowy dla inwestycji naftowych
Jednocześnie inwestycje były o 2,7 proc. niższe od prognozy z maja. Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z większego zaangażowania w prace na działających polach, w rozbudowę infrastruktury i w rurociągi.
