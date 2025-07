Polacy mogą poczuć się jak Norwegowie. To największe odkrycie ropy w historii kraju

Nowo odkryte złoże Wolin East na polskim Bałtyku zawiera szacunkowo 22 mln ton ropy i 5 mld m³ gazu ziemnego. Choć znacznie mniejsze od największych norweskich złóż, jak Johan Sverdrup (370 mln ton ropy) czy Troll (ponad 1400 mld m³ gazu), jego skala jest porównywalna z takimi projektami jak Goliat (25 mln ton ropy) czy Dvalin (18 mld m³ gazu).



Oznacza to, że Wolin East należy do kategorii średnich złóż komercyjnych eksploatowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dla Polski to największe tego typu znalezisko w historii. Według szacunków, całkowite wydobycie z tego złoża mogłoby pokryć ok. 20–25 proc. rocznego zapotrzebowania kraju na ropę i ok. 10 proc. na gaz.