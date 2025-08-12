Norwegia droższa od Niemiec. Cena prądu we wschodniej części kraju szokuje
12 sierpnia 2025 12:09
Ceny były wyższe niż w Niemczech, choć norweska produkcja jest zdecydowanie tańsza. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
11 sierpnia wieczorem ceny ponownie gwałtownie wzrosły — we wschodniej Norwegii przekroczyły dwie NOK za kWh, podczas gdy w regionie południowo-zachodniej Norwegii (NO2) wynosiły około półtorej NOK. W innych rejonach kraju ceny prądu były wyjątkowo niskie.
Norweski prąd droższy od niemieckiego?
11 sierpnia ceny we wschodniej Norwegii były droższe niż w Niemczech. Średnie kwoty (wyrażone w euro, bez podatków) były wyższe niż w południowych regionach Niemiec, co pokazuje, że norweskie rynki energii odczuwają wpływ sytuacji kontynentalnej, również zmniejszonej produkcji wiatrowej.
Wczoraj we wschodniej Norwegii cena prądu wieczorem przekroczyła 2 NOK za kWh, przewyższając poziomy notowane w południowych Niemczech. W południowo-zachodniej Norwegii w tym samym czasie cena wynosiła ok. 1,5 NOK za kWh. Był to jeden z największych ostatnio rozjazdów cenowych między regionami w kraju.
Norwegia podzielona jest na kilka okręgów energetycznych. Południowe regiony połączone są z rynkiem europejskim, przez co pozostają mocno narażone na wahania cen.Fot. Pixabay
Wszystko przez pogodę i... rynek europejski?
Wahania cen oraz regionalne różnice w Norwegiiodzwierciedlają zarówno ograniczenia infrastrukturalne, jak i zewnętrzne warunki atmosferyczne oraz produkcyjne. Wszystkie czynniki nadal wpływają na kształtowanie się rynku energetycznego.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.