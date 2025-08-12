Norwegia droższa od Niemiec. Cena prądu we wschodniej części kraju szokuje

Ceny były wyższe niż w Niemczech, choć norweska produkcja jest zdecydowanie tańsza. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Wschodnia Norwegia po raz kolejny odnotowała gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej. Koszty zużycia prądu okazały się wyższe niż w Niemczech. W mediach po raz kolejny wybuchła dyskusja dotycząca potrzeby zmian regionalnych w systemie elektroenergetycznym.

W ostatnim czasie obserwowano ogromne wahania cen prądu — momentami były ujemne z powodu burzy, natomiast jeszcze tydzień wcześniej średnia za całą dobę we wschodniej Norwegii spadła poniżej jednego øre. W trakcie weekendu ceny były bardzo niestabilne i wahały się od minus 23 øre do ponad jednej korony za kWh.



11 sierpnia wieczorem ceny ponownie gwałtownie wzrosły — we wschodniej Norwegii przekroczyły dwie NOK za kWh, podczas gdy w regionie południowo-zachodniej Norwegii (NO2) wynosiły około półtorej NOK. W innych rejonach kraju ceny prądu były wyjątkowo niskie.

Norweski prąd droższy od niemieckiego? Według raportu Europower, różnice cen pomiędzy Oslo a Bergen były wczoraj jednymi z największych w historii. Tak znaczne rozbieżności są spowodowane ograniczeniami w przepustowości sieci przesyłowej w zachodniej Norwegii, mimo że region ten odpowiada za dużą część krajowej produkcji energii wodnej.



11 sierpnia ceny we wschodniej Norwegii były droższe niż w Niemczech. Średnie kwoty (wyrażone w euro, bez podatków) były wyższe niż w południowych regionach Niemiec, co pokazuje, że norweskie rynki energii odczuwają wpływ sytuacji kontynentalnej, również zmniejszonej produkcji wiatrowej.

Wczoraj we wschodniej Norwegii cena prądu wieczorem przekroczyła 2 NOK za kWh, przewyższając poziomy notowane w południowych Niemczech. W południowo-zachodniej Norwegii w tym samym czasie cena wynosiła ok. 1,5 NOK za kWh. Był to jeden z największych ostatnio rozjazdów cenowych między regionami w kraju.

Norwegia podzielona jest na kilka okręgów energetycznych. Południowe regiony połączone są z rynkiem europejskim, przez co pozostają mocno narażone na wahania cen.Fot. Pixabay

Wszystko przez pogodę i... rynek europejski? Wzrost cen przypada szczególnie na okres po zmroku, gdy elektrownie słoneczne przestają produkować, ale zapotrzebowanie na prąd wciąż jest wysokie. Jednocześnie w części południowej Europy panuje wyjątkowy upał.



Wahania cen oraz regionalne różnice w Norwegiiodzwierciedlają zarówno ograniczenia infrastrukturalne, jak i zewnętrzne warunki atmosferyczne oraz produkcyjne. Wszystkie czynniki nadal wpływają na kształtowanie się rynku energetycznego.