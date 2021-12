Zagrożone marki własne marketów. Mogą stracić Coop, Rema 1000 i Kiwi

Partia Pracy i Centrum przyjrzą się zasadom funkcjonowania EMV, czyli marek własnych marketów. Politycy ugrupowań rządzących zwracają uwagę, że układ sił w norweskim przemyśle spożywczym wymaga uregulowania. Nowe przepisy miałyby doprowadzić do ograniczenia swobody produkcji artykułów EMV.

Norweskie marki własne produktów zaczęły zdobywać popularność w latach 90. Na półkach sklepowych stanowiły kilka procent asortymentu. W 2021 roku wskaźnik ten wzrósł do około 34 proc., informują dziennikarze Nettavisen. W przypadku mięs i wędlin liczby są jeszcze wyższe. Rosnącą popularność EMV partie rządzące określają jako zagrożenie dla konsumentów. Podobnego zdania jest Socjalistyczna Lewica. Torgeir Knag Fylkenes, wiceprzewodniczący Socjalistycznej Lewicy uważa, że sklepy nie powinny pełnić funkcji producenta, hurtownika i sprzedawcy jednocześnie. – Chcemy wyraźnego rozróżnienia pozycji w łańcuchu dostaw. Potrójna funkcja niektórych podmiotów sprawia, że tracą na tym konsumenci, producenci, rolnicy oraz rybacy – zwraca uwagę Fylkenes w rozmowie z Nettavisen. Dodaje także, że zwiększający się udział EMV na rynku doprowadzi do triopolu, co poskutkuje wyższymi cenami produktów.

Stracą najwięksi

Najpopularniejsze marki własne w Norwegii to „Coop”, „Xtra”, „Folkets” i „First Price”. Należą do największych sieci handlowych w kraju: Coop, Kiwi i Rema 1000. Svein Fatland, jeden z właścicieli grupy Fatland, która produkuje artykuły EMV, uważa, że obecny układ na rynku jest bardzo korzystny dla konsumentów. – Wygrywa ten sklep, który ma najlepszy produkt i cenę. Jeśli we wszystkich sieciach będzie tylko jeden rodzaj kiełbasy na grilla, to konkurencyjne będą tylko ceny. [...] EMV sprawia, że wybór staje się większy – tłumaczy Fatland na łamach Nettavisen.