  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Wizerunkowa klapa korony norweskiej. Gotówki nie przyjmują nawet... norweskie banki

Emil Bogumił

08 września 2025 12:46

Kopiuj link
Wizerunkowa klapa korony norweskiej. Gotówki nie przyjmują nawet... norweskie banki

W resorcie finansów interweniowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Ambasada Norwegii w Wiedniu zwróciła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o interwencję w sprawie trudności z wymianą norweskich banknotów NOK na euro. Jak informują media, wality nie chcą przyjmować zagraniczne kantory, powołując się na problemy przy współpracy z bankami kraju fiordów.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Tłumacz norweski online

Zasiłek rodzinny i opiekuńczy w Norwegii

Tømrer/taktekker med fagbrev

Ogłoszenia MojaNorwegia

Ambasada wskazała, że norweskie banki komercyjne przestały przyjmować fizyczne NOK z zagranicy, powołując się na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W efekcie zagraniczne instytucje wymiany walut, w tym austriackie sieci kantorów, również odmawiają wymiany NOK, informuje E24.

Redakcja powołała się na dane z Austrii, w której dyrektor sieci kantorów Interchange zgłaszał, że klienci mają znaczne oszczędności w NOK przechowywane w sejfach. Norges Bank potwierdził świadomość problemu, ale stwierdził, że nie prowadzi działalności handlowej z bankami. Według banku przyjmowanie banknotów wymagałoby zmian politycznych.
BOOM na rynku mieszkaniowym w Norwegii. Ceny rosną, mimo spadku sprzedaży

Problem jest, ale... nie wpływa na kurs korony

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało sprawę do Ministerstwa Finansów, ostrzegając przed ryzykiem wizerunkowym i medialnym. Po dziesięciu miesiącach resort finansów odpowiedział, że nie planuje podejmować dodatkowych działań. Instytucje finansowe informują, że niemal żaden z 115 norweskich banków nie przyjmuje NOK z zagranicy.

Norges Bank podkreśla, że ograniczona wymienialność za granicą nie wpływa na wartość ani ważność banknotów w kraju. Problem wymaga rozwiązania przez organy nadzoru państw przyjmujących NOK.
Norweska gospodarka bez ropy i gazu? Najnowsze dane mówią wszystko

Kurs korony norweskiej we wrześniu 2025

8 września w południe złotówka wyceniana była na średnio 2,76 NOK. Niemal identyczna kwota obserwowana była przed tygodniem, jak i na początku 2025 roku. Miesięczny przedział zamyka się w wartościach 2,74-2,82 NOK. Euro kosztuje 11,72 NOK. Podobnie jak w przypadku złotówki, stawka nie zmieniła się na przestrzeni ostatnich siedmiu dni.

Największe zmiany na rynku walut związane są z dolarem amerykańskim. 8 września kurs po raz kolejny spadł poniżej 10 NOK (9,99 NOK). Waluta jest ponad 12 proc. tańsza niż na początku roku. Pozostaje na poziomie zbliżonym z początku września.
❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
reklama

Moja Norwegia poleca

Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie Polski adwokat - darmowa pomoc prawna
Oslo, okręg miasta
Szukam podwykonawców Oslo i okolice OD ZARAZ!
Przejdź do ogłoszenia
Szukam podwykonawców Oslo i okolice OD ZARAZ! Szkolenia Online 96015 Pedzik transport
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Troll Rental 2
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Stillas utleie As Polski Psychotraumatolog w Oslo ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Masaż FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy !
Przejdź do ogłoszenia
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy !
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.