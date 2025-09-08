Wizerunkowa klapa korony norweskiej. Gotówki nie przyjmują nawet... norweskie banki

W resorcie finansów interweniowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Ambasada Norwegii w Wiedniu zwróciła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o interwencję w sprawie trudności z wymianą norweskich banknotów NOK na euro. Jak informują media, wality nie chcą przyjmować zagraniczne kantory, powołując się na problemy przy współpracy z bankami kraju fiordów.

Ambasada wskazała, że norweskie banki komercyjne przestały przyjmować fizyczne NOK z zagranicy, powołując się na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W efekcie zagraniczne instytucje wymiany walut, w tym austriackie sieci kantorów, również odmawiają wymiany NOK, informuje E24.



Redakcja powołała się na dane z Austrii, w której dyrektor sieci kantorów Interchange zgłaszał, że klienci mają znaczne oszczędności w NOK przechowywane w sejfach. Norges Bank potwierdził świadomość problemu, ale stwierdził, że nie prowadzi działalności handlowej z bankami. Według banku przyjmowanie banknotów wymagałoby zmian politycznych.

Problem jest, ale... nie wpływa na kurs korony Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało sprawę do Ministerstwa Finansów, ostrzegając przed ryzykiem wizerunkowym i medialnym. Po dziesięciu miesiącach resort finansów odpowiedział, że nie planuje podejmować dodatkowych działań. Instytucje finansowe informują, że niemal żaden z 115 norweskich banków nie przyjmuje NOK z zagranicy.



Norges Bank podkreśla, że ograniczona wymienialność za granicą nie wpływa na wartość ani ważność banknotów w kraju. Problem wymaga rozwiązania przez organy nadzoru państw przyjmujących NOK.

Kurs korony norweskiej we wrześniu 2025 8 września w południe złotówka wyceniana była na średnio 2,76 NOK. Niemal identyczna kwota obserwowana była przed tygodniem, jak i na początku 2025 roku. Miesięczny przedział zamyka się w wartościach 2,74-2,82 NOK. Euro kosztuje 11,72 NOK. Podobnie jak w przypadku złotówki, stawka nie zmieniła się na przestrzeni ostatnich siedmiu dni.



Największe zmiany na rynku walut związane są z dolarem amerykańskim. 8 września kurs po raz kolejny spadł poniżej 10 NOK (9,99 NOK). Waluta jest ponad 12 proc. tańsza niż na początku roku. Pozostaje na poziomie zbliżonym z początku września.