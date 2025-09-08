Wizerunkowa klapa korony norweskiej. Gotówki nie przyjmują nawet... norweskie banki
08 września 2025 12:46
W resorcie finansów interweniowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Redakcja powołała się na dane z Austrii, w której dyrektor sieci kantorów Interchange zgłaszał, że klienci mają znaczne oszczędności w NOK przechowywane w sejfach. Norges Bank potwierdził świadomość problemu, ale stwierdził, że nie prowadzi działalności handlowej z bankami. Według banku przyjmowanie banknotów wymagałoby zmian politycznych.
Problem jest, ale... nie wpływa na kurs korony
Norges Bank podkreśla, że ograniczona wymienialność za granicą nie wpływa na wartość ani ważność banknotów w kraju. Problem wymaga rozwiązania przez organy nadzoru państw przyjmujących NOK.
Kurs korony norweskiej we wrześniu 2025
Największe zmiany na rynku walut związane są z dolarem amerykańskim. 8 września kurs po raz kolejny spadł poniżej 10 NOK (9,99 NOK). Waluta jest ponad 12 proc. tańsza niż na początku roku. Pozostaje na poziomie zbliżonym z początku września.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz