BOOM na rynku mieszkaniowym w Norwegii. Ceny rosną, mimo spadku sprzedaży
02 września 2025 10:22
Choć liczba transakcji nie wzrasta, ceny podążają w odmiennym kierunku. Fot. Jiri Havran, OBOS
OBOS to największy podmiot zarządzający nieruchomościami w Norwegii i jeden z największych w krajach nordyckich. W samym Oslo odpowiada za 25 proc. rynku mieszkań używanych.
Ceny mieszkań w Norwegii wciąż rosną
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny wzrosły w Oslo o 4,6 proc., a w całym kraju o 4,1 proc. Silny wzrost cen należy rozpatrywać w kontekście ich wcześniejszego znaczącego spadku jesienią 2024.
Ceny mieszkań w Oslo tradycyjnie przewyższają kwoty, które należy wyłożyć w innych ośrodkach miejskich kraju fiordów.Fot. Kjetil Bjørnsrud [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]
Mieszkania drogie, transakcji mało
Jednocześnie oddanie prawa pierwokupu do obrotu znacznie wzrosło – w sierpniu zastosowano je w 30,8 proc. przypadków w regionie Oslo, wobec 20,1 proc. w lipcu. Dyrektor OBOS Eiendomsmeglere, Hans Anders Skjølberg, ocenił, że wzrost cen był nieco wyższy niż oczekiwano, choć zgodny z sygnałami od pośredników.
