  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

BOOM na rynku mieszkaniowym w Norwegii. Ceny rosną, mimo spadku sprzedaży

Emil Bogumił

02 września 2025 10:22

BOOM na rynku mieszkaniowym w Norwegii. Ceny rosną, mimo spadku sprzedaży

Choć liczba transakcji nie wzrasta, ceny podążają w odmiennym kierunku. Fot. Jiri Havran, OBOS

Sierpień 2025 przyniósł wyraźny wzrost cen mieszkań na rynku wtórnym OBOS – o 1,5 proc. w Oslo i o 2,0 proc. w całym kraju. To typowy okres sezonowego odbicia, choć tegoroczne tempo okazało się silniejsze niż w poprzednich latach. Jednocześnie liczba transakcji pozostała niska, co wskazuje na ostrożność kupujących.

Wskaźnik cen mieszkań OBOS w Oslo wzrósł o 1,5 proc. od lipca do sierpnia, podczas gdy wzrost krajowy wyniósł 2,0 proc. Średnia cena za metr kwadratowy mieszkań na rynku wtórnym OBOS w Oslo w sierpniu wyniosła 86 465 NOK, a w całym kraju – 74 724 NOK. Statystyki obejmują około 25 proc. rynku wtórnego w Oslo, co czyni stolicę największym obszarem działalności OBOS. Szefowa ekonomii OBOS, Sissel Monsvold, wskazała, że wzrost cen odpowiada typowemu sezonowemu wzorcowi.

OBOS to największy podmiot zarządzający nieruchomościami w Norwegii i jeden z największych w krajach nordyckich. W samym Oslo odpowiada za 25 proc. rynku mieszkań używanych.

Mieszkanie w Oslo na wagę złota. Wzrost cen jest już dwucyfrowy

Ceny mieszkań w Norwegii wciąż rosną

Wzrost cen w Oslo za sierpień 2025 był wyższy niż średnia wartość miesięczna dla tego okresu w ostatnich dziesięcioleciach. Od początku roku do sierpnia ceny mieszkań na rynku wtórnym OBOS wzrosły w Oslo o 8,6 proc., a w skali kraju – o 10,5 proc.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny wzrosły w Oslo o 4,6 proc., a w całym kraju o 4,1 proc. Silny wzrost cen należy rozpatrywać w kontekście ich wcześniejszego znaczącego spadku jesienią 2024.
Ceny mieszkań w Oslo tradycyjnie przewyższają kwoty, które należy wyłożyć w innych ośrodkach miejskich kraju fiordów.

Ceny mieszkań w Oslo tradycyjnie przewyższają kwoty, które należy wyłożyć w innych ośrodkach miejskich kraju fiordów.Fot. Kjetil Bjørnsrud [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Mieszkania drogie, transakcji mało

Aktywność na rynku nieruchomości OBOS była w sierpniu stosunkowo niska – sprzedano o 10 proc. mniej mieszkań w Oslo niż w sierpniu 2024, a o 7,0 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Według OBOS, poza rokiem 2023, ostatni raz odnotowano podobny poziom niskiej liczby transakcji w sierpniu w roku 2017.

Jednocześnie oddanie prawa pierwokupu do obrotu znacznie wzrosło – w sierpniu zastosowano je w 30,8 proc. przypadków w regionie Oslo, wobec 20,1 proc. w lipcu. Dyrektor OBOS Eiendomsmeglere, Hans Anders Skjølberg, ocenił, że wzrost cen był nieco wyższy niż oczekiwano, choć zgodny z sygnałami od pośredników.
