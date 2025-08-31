  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Norweska gospodarka bez ropy i gazu? Najnowsze dane mówią wszystko

Emil Bogumił

31 sierpnia 2025 11:11

Norweska gospodarka bez ropy i gazu? Najnowsze dane mówią wszystko

Przemysł wydobywczy mocno wpływa na stan norweskiej gospodarki. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norweska gospodarka wyraźnie przyspieszyła w pierwszej połowie 2025 roku. Produkt krajowy brutto Norwegii kontynentalnej wzrósł w drugim kwartale o 0,6 proc., po wzroście o 1,2 proc. w kwartale wcześniejszym. Największy wkład we wzrost miały przemysł, handel detaliczny oraz sektor rybołówstwa i akwakultury.

Produkt krajowy brutto Norwegii kontynentalnej, obejmujący gospodarkę z wyłączeniem wydobycia ropy, gazu, transportu rurociągowego i żeglugi międzynarodowej, wzrósł w drugim kwartale 2025 roku o 0,6 proc. Dane opierają się na wartościach skorygowanych sezonowo i kalendarzowo, liczonych w cenach stałych.

Po okresie spowolnienia trwającym od 2022 roku, spowodowanym wysokimi cenami i rosnącymi stopami procentowymi, pierwsza połowa 2025 roku przyniosła wyraźne odbicie. Według badaczy Centralnego Biura Statystycznego (SSB) aktywność gospodarcza rosła szybciej niż w poprzednich latach.
Koniec drogich kredytów? Przewidują, ile trzeba czekać na obniżkę stóp procentowych w Norwegii

Tak rozwija się norweska gospodarka w 2025 roku

Największy wpływ na rozwój gospodarki miał przemysł, handel detaliczny oraz rybołówstwo i akwakultura. W przemyśle szczególnie dobrze radziły sobie gałęzie związane z produkcją metali, urządzeń elektrycznych, maszyn oraz budową statków i platform.

W handlu detalicznym duże znaczenie miał wzrost sprzedaży samochodów i innych dóbr konsumpcyjnych. Z kolei sektor rybołówstwa i akwakultury odnotował wyraźny wzrost dzięki dużym wolumenom produkcji na farmach rybnych.
Produkt krajowy brutto i produkt krajowy brutto Norwegii kontynentalnej. Dane miesięczne. Wyrównane sezonowo. 2019=100

Produkt krajowy brutto i produkt krajowy brutto Norwegii kontynentalnej. Dane miesięczne. Wyrównane sezonowo. 2019=100Il. SSB

Co dalej z rynkiem pracy?

Jednocześnie niektóre sektory osłabiały dynamikę PKB. Spadki dotyczyły dostaw energii elektrycznej, gazu i ciepła, co było związane z pracami konserwacyjnymi w zakładzie na Melkøya. Wysoka produkcja energii wodnej w 2025 roku częściowo zrównoważyła te straty. Liczba zatrudnionych wzrosła o 0,2 proc., a liczba przepracowanych godzin o 0,1 proc., co świadczy o stopniowym ożywieniu rynku pracy.

Dane za drugi kwartał 2025 roku potwierdzają przyspieszenie gospodarki Norwegii kontynentalnej. Silny wzrost w przemyśle, handlu i akwakulturze został ograniczony przez spadki w sektorze energetycznym. Jednocześnie wzrost zatrudnienia i liczby przepracowanych godzin wskazuje na stopniowe odbudowywanie aktywności gospodarczej.
