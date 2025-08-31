Norweska gospodarka bez ropy i gazu? Najnowsze dane mówią wszystko
31 sierpnia 2025 11:11
Przemysł wydobywczy mocno wpływa na stan norweskiej gospodarki. stock.adobe.com/licencja standardowa
Po okresie spowolnienia trwającym od 2022 roku, spowodowanym wysokimi cenami i rosnącymi stopami procentowymi, pierwsza połowa 2025 roku przyniosła wyraźne odbicie. Według badaczy Centralnego Biura Statystycznego (SSB) aktywność gospodarcza rosła szybciej niż w poprzednich latach.
Tak rozwija się norweska gospodarka w 2025 roku
W handlu detalicznym duże znaczenie miał wzrost sprzedaży samochodów i innych dóbr konsumpcyjnych. Z kolei sektor rybołówstwa i akwakultury odnotował wyraźny wzrost dzięki dużym wolumenom produkcji na farmach rybnych.
Produkt krajowy brutto i produkt krajowy brutto Norwegii kontynentalnej. Dane miesięczne. Wyrównane sezonowo. 2019=100Il. SSB
Co dalej z rynkiem pracy?
Dane za drugi kwartał 2025 roku potwierdzają przyspieszenie gospodarki Norwegii kontynentalnej. Silny wzrost w przemyśle, handlu i akwakulturze został ograniczony przez spadki w sektorze energetycznym. Jednocześnie wzrost zatrudnienia i liczby przepracowanych godzin wskazuje na stopniowe odbudowywanie aktywności gospodarczej.
