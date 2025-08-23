Mroczna strona akwakultury w Norwegii. Każdego roku w hodowlach giną miliony ryb
23 sierpnia 2025 10:03
Dane raportują hodowcy. Pierwszym odbiorcą jest Urząd ds. Rybołóstwa. Fot. Eivind Senneset, Veterinærinstituttet
Dodatkowo, w kategorii strat oznaczonych jako „inne” odnotowano 5,8 mln ryb w pierwszym półroczu 2025. W poprzednich latach liczby te były wyższe – w 2023 roku wyniosły ponad pięć mln, a w 2024 roku niemal 10 mln.
W norweskich hodowlach giną miliony ryb
Dokument podkreśla, że głównymi czynnikami strat były choroby zakaźne, pasożyty oraz problemy środowiskowe. Te w dalszym ciągu wpływają na stabilność produkcji akwakultury.
Sprzedaż ryb i owoców morza stanowi jedną z najważniejszych gałęzi norweskiego eksportu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
