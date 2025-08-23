Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Mroczna strona akwakultury w Norwegii. Każdego roku w hodowlach giną miliony ryb

Emil Bogumił

23 sierpnia 2025 10:03

Kopiuj link
1
Mroczna strona akwakultury w Norwegii. Każdego roku w hodowlach giną miliony ryb

Dane raportują hodowcy. Pierwszym odbiorcą jest Urząd ds. Rybołóstwa. Fot. Eivind Senneset, Veterinærinstituttet

Według danych norweskiego Instytutu Weterynaryjnego śmiertelność łososia hodowlanego w fazie morskiej w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosła 7,3 proc. To spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2024 roku wartość wyniosła 8,8 proc., natomiast skumulowana śmiertelność za cały rok wyniosła 15,4 proc.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Fizjoterapia i Osteopatia -Oslo i Akershus

Kancelaria odszkodowawcza w Oslo

Twój terapeuta w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

W pierwszej połowie 2025 roku w norweskich hodowlach zarejestrowano 26,3 mln martwych ryb, przy śmiertelności wynoszącej 7,3 proc. Dla porównania, w analogicznym okresie 2024 roku śmiertelność sięgnęła 8,8 proc., a w całym roku 15,4 proc.

Dodatkowo, w kategorii strat oznaczonych jako „inne” odnotowano 5,8 mln ryb w pierwszym półroczu 2025. W poprzednich latach liczby te były wyższe – w 2023 roku wyniosły ponad pięć mln, a w 2024 roku niemal 10 mln.
Norwegia odnotowała kolejny rekord. Polska obok USA kluczowym graczem

W norweskich hodowlach giną miliony ryb

W 2024 roku w norweskich hodowlach odnotowano 57,8 mln martwych łososi w fazie morskiej (Fiskehelserapporten 2024). Raport wskazuje, że mimo spadku w porównaniu z rekordowym 2023 rokiem, liczby te wciąż pozostają wysokie. Oprócz łososia analizowano także sytuację tęczówki, gdzie śmiertelność również stanowiła istotny problem.

Dokument podkreśla, że głównymi czynnikami strat były choroby zakaźne, pasożyty oraz problemy środowiskowe. Te w dalszym ciągu wpływają na stabilność produkcji akwakultury.
Sprzedaż ryb i owoców morza stanowi jedną z najważniejszych gałęzi norweskiego eksportu.

Sprzedaż ryb i owoców morza stanowi jedną z najważniejszych gałęzi norweskiego eksportu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Śmiertelność łososia w norweskich hodowlach pozostaje jednym z kluczowych wyzwań dla branży akwakultury. Choć pierwsze półrocze 2025 roku pokazuje spadek strat w porównaniu z latami ubiegłymi, dane z raportu 2024 dowodzą, że problem ma charakter długofalowy i wymaga dalszych działań. Miliony ryb tracone każdego roku oznaczają nie tylko straty produkcyjne, ale także wyzwania dla zdrowia zwierząt i zrównoważonego rozwoju sektora.
❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0

Moja Norwegia poleca

Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Szkolenia Online 96015 Polski Psychotraumatolog w Oslo
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Opony Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Stillas utleie As Pedzik transport
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Masaż Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta
SAMODZIELNY PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
Przejdź do ogłoszenia
SAMODZIELNY PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
kup tutaj reklamę
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Piotr
18 minut temu
Od czasu gdy zobaczyłem jak na żywo wygląda ta chodowla to przestałem jeść łososia i zawsze odradzam gdy widzę że ktoś sięga po te ryby .
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.