W rolnictwie by do tego nie doszło: w zeszłym roku padło 60 000 000 norweskich łososi

Z „Raportu o ryzyku w hodowli ryb w Norwegii 2025” opracowanego przez Instytut Badań Morskich wynika między innymi, że w ubiegłym roku aż 60 milionów hodowlanych łososi padło lub było tak osłabionych, że trzeba je było wyrzucić. Partia Zielonych (MDG) twierdzi, że to tragedia w zakresie dobrostanu zwierząt, na którą nikt nie pozwoliłby w rolnictwie.

Wszy, ucieczki i fale upałów

Mimo że śmiertelność produkcyjna w norweskiej akwakulturze spadła w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to padło 65 milionów łososi, to nadal jest bardzo wysoka. Ryzyko niskiego dobrostanu zwierząt w hodowli łososia ocenia się jako wysokie w siedmiu z 13 obszarów produkcji w Norwegii. Jest to w dużej mierze spowodowane tendencją do wzrostu śmiertelności produkcyjnej w ostatnich latach.