Pierwszy rok z nowym podatkiem w Norwegii. Czas na zmiany lub... likwidację daniny

Negocjacje nad stawką podatku trwały od 2022 do 2023 roku. Fot. Ximonic (Simo Räsänen), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Norweski rząd zapowiadał wielomiliardowe wpływy z nowego podatku od hodowli łososia. W pierwszym roku jego funkcjonowania dochody wyniosły jedynie 868 mln NOK. Eksperci nazywają podatek „niewłaściwie skonstruowanym” i wzywają do jego rewizji.

Tak zwany podatek łososiowy, wprowadzony w 2024 roku, miał zapewnić norweskiemu budżetowi wielomiliardowe wpływy poprzez opodatkowanie tzw. renty gruntowej w sektorze akwakultury. Zgodnie z pierwotnymi szacunkami, dochody z tego podatku miały wynieść od 3,65 do nawet 17 mld NOK rocznie, w zależności od warunków rynkowych. W rzeczywistości wpływy okazały się ponad dziesięciokrotnie niższe, co eksperci tłumaczą możliwością omijania podatku dzięki reorganizacji działalności firm.

Biznes przechytrzył polityków