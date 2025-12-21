Tak wygląda import przed świętami. Norwegowie dostają to od Świętego Mikołaja
21 grudnia 2025 11:11
To najpopularniejsze prezenty świąteczne w Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Według danych zainteresowanie elektroniką utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wskazuje to na niezmienne preferencje konsumentów. Sprzęt audio ponownie zajmuje czołowe miejsca w statystykach importowych.
Rosnący popyt na sprzęt do stylizacji
To dwukrotny wzrost w porównaniu z 2022 rokiem. Urządzenia do stylizacji włosów coraz częściej trafiają na listy prezentowe. Trend utrzymuje się już od kilku lat.
Produkty audio ponownie trafiają do czołówki importu przed świętami.Fot. Adobe Stock / licencja standardowa / wayne_0216
Mniej sprzętu sportowego przed świętami
Jeszcze większy spadek dotyczył snowboardów. Import zmniejszył się o 79 proc. Dane wskazują na mniejsze zainteresowanie zimowym sprzętem sportowym przed świętami.
Zapachy, choinki i cytrusy z zagranicy
Do Norwegii trafiło także 75 tys. choinek, głównie z Danii, oraz ozdoby świąteczne o wartości 235 mln NOK, niemal wyłącznie z Chin.
Wśród produktów spożywczych dominowały owoce cytrusowe. 95 proc. importu stanowiły klementynki, a łączny wolumen wyniósł 10,5 tys. ton.
