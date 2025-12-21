  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Biznes i gospodarka

Tak wygląda import przed świętami. Norwegowie dostają to od Świętego Mikołaja

Redakcja

21 grudnia 2025 11:11

Kopiuj link
Tak wygląda import przed świętami. Norwegowie dostają to od Świętego Mikołaja

To najpopularniejsze prezenty świąteczne w Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Import towarów do Norwegii w miesiącach poprzedzających święta pokazuje, jakie prezenty najczęściej trafią w 2025 pod choinkę. Analiza obejmuje okres od września do listopada.

Najczęściej sprowadzanymi prezentami pozostają słuchawki, telefony komórkowe oraz głośniki. Trzy produkty znalazły się na czele tegorocznego zestawienia, informuje Centralne Biuro Statystyczne (SSB). 

Według danych zainteresowanie elektroniką utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wskazuje to na niezmienne preferencje konsumentów. Sprzęt audio ponownie zajmuje czołowe miejsca w statystykach importowych.
Nowy nawyk Norwegów. To dzieje się w sklepach przed świętami

Rosnący popyt na sprzęt do stylizacji

Wyraźny wzrost odnotowano w kategorii elektrycznych urządzeń do pielęgnacji włosów. W analizowanym okresie ich import przekroczył wartość 70 mln NOK.

To dwukrotny wzrost w porównaniu z 2022 rokiem. Urządzenia do stylizacji włosów coraz częściej trafiają na listy prezentowe. Trend utrzymuje się już od kilku lat.
Produkty audio ponownie trafiają do czołówki importu przed świętami.

Produkty audio ponownie trafiają do czołówki importu przed świętami.Fot. Adobe Stock / licencja standardowa / wayne_0216

Mniej sprzętu sportowego przed świętami

Inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku sprzętu sportowego. Import nart zjazdowych spadł o 16 proc., a biegowych o 21 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Jeszcze większy spadek dotyczył snowboardów. Import zmniejszył się o 79 proc. Dane wskazują na mniejsze zainteresowanie zimowym sprzętem sportowym przed świętami.
Norwegowie ujawnili, ile wydadzą na święta. Tak planują budżet na prezenty

Zapachy, choinki i cytrusy z zagranicy

Równolegle wzrósł import perfum oraz świątecznych akcesoriów. Wartość sprowadzonych zapachów wyniosła 400 mln NOK i była dwukrotnie wyższa niż w 2022 roku.

Do Norwegii trafiło także 75 tys. choinek, głównie z Danii, oraz ozdoby świąteczne o wartości 235 mln NOK, niemal wyłącznie z Chin.

Wśród produktów spożywczych dominowały owoce cytrusowe. 95 proc. importu stanowiły klementynki, a łączny wolumen wyniósł 10,5 tys. ton.
