Od 15.12 zamówisz kartę podatkową w Norwegii na 2026 rok!

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Aktualności

Norwegowie ujawnili, ile wydadzą na święta. Tak planują budżet na prezenty

Redakcja

16 grudnia 2025 14:27

Norwegowie ujawnili, ile wydadzą na święta. Tak planują budżet na prezenty

Dane pokazują zróżnicowane podejście do wydatków w regionach. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Tylko 5 proc. Norwegów deklaruje, że w 2025 roku wyda na prezenty świąteczne więcej niż rok wcześniej. Z badania wynika, że 28 proc. ogranicza wydatki, a 67 proc. utrzymuje je na tym samym poziomie. Wyniki pokazują stabilne podejście Norwegów do planowania świątecznego budżetu.

Dane pochodzą z badania Frendeundersøkelsen przeprowadzonego przez firmę Norstat. Blisko jedna trzecia ankietowanych deklaruje, że w 2025 roku przeznacza na prezenty mniej pieniędzy niż w poprzednim sezonie.

Najwięcej osób zwiększających wydatki odnotowano w Finnmarku, gdzie taki wzrost deklaruje 16 proc. respondentów. W Oslo jest to 10 proc., a w Agder 8 proc. W regionach Troms oraz Møre og Romsdal nie odnotowano wzrostu wydatków na prezenty.
Nowy nawyk Norwegów. To dzieje się w sklepach przed świętami

Różnice regionalne widoczne w danych

W zestawieniu regionów, gdzie najwięcej osób wydaje mniej na prezenty, prowadzi Møre og Romsdal z wynikiem 37 proc. Kolejne są Innlandet z 34 proc. oraz Vestfold, Østfold, Nordland i Trøndelag, gdzie po 33 proc. respondentów ogranicza budżet.

W Oslo spadek wydatków deklaruje 22 proc. Najniższy odsetek takich odpowiedzi odnotowano w Telemarku, gdzie wyniósł 19 proc.
Łączna wartość świątecznych zakupów ma być wyższa niż rok temu.

Łączna wartość świątecznych zakupów ma być wyższa niż rok temu.Fot. BrodogKorn.no

Gdzie najczęściej ogranicza się wydatki

Norweska Organizacja Pracodawców (NHO Service og Handel) prognozuje wzrost całkowitych wydatków świątecznych w skali kraju.

Organizacja szacuje, że przeciętny Norweg wyda w tym roku na święta około 26 500 NOK. Oznacza to wzrost o 5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Prognozy uwzględniają utrzymujący się wzrost inflacji.
Wojna na choinki w Norwegii. Świąteczna branża może przestać istnieć

Prognozy handlu wskazują na wzrost

Dane z badania i prognozy handlowe pokazują zróżnicowane zachowania konsumentów. Część gospodarstw domowych ogranicza wydatki, inne utrzymują je na niezmienionym poziomie.

Jednocześnie całkowita wartość świątecznych zakupów ma wzrosnąć. Taki układ wskazuje na zmianę struktury wydatków, a nie na jednolity trend wśród wszystkich konsumentów.
