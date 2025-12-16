Norwegowie ujawnili, ile wydadzą na święta. Tak planują budżet na prezenty
16 grudnia 2025 14:27
Najwięcej osób zwiększających wydatki odnotowano w Finnmarku, gdzie taki wzrost deklaruje 16 proc. respondentów. W Oslo jest to 10 proc., a w Agder 8 proc. W regionach Troms oraz Møre og Romsdal nie odnotowano wzrostu wydatków na prezenty.
Różnice regionalne widoczne w danych
W Oslo spadek wydatków deklaruje 22 proc. Najniższy odsetek takich odpowiedzi odnotowano w Telemarku, gdzie wyniósł 19 proc.
Gdzie najczęściej ogranicza się wydatki
Organizacja szacuje, że przeciętny Norweg wyda w tym roku na święta około 26 500 NOK. Oznacza to wzrost o 5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Prognozy uwzględniają utrzymujący się wzrost inflacji.
Prognozy handlu wskazują na wzrost
Jednocześnie całkowita wartość świątecznych zakupów ma wzrosnąć. Taki układ wskazuje na zmianę struktury wydatków, a nie na jednolity trend wśród wszystkich konsumentów.
