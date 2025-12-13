Nowy nawyk Norwegów. To dzieje się w sklepach przed świętami

Ruch w sklepach potwierdza rosnące zainteresowanie tradycyjnym czytaniem. Fot. pixnio.com/CC0 Creative Commons

Księgarnie w Norwegii notują wyraźny wzrost zainteresowania, a liczba sprzedanych tytułów jest większa niż w poprzednich latach. Według Norweskiego Związku Księgarzy tylko w listopadzie wzrosła o 18,8 proc., a cały rok zapowiada się wyjątkowo mocno.

W księgarni Norli w centrum Stavanger ruch zaczyna się już chwilę po otwarciu. Klienci pojawiają się nieprzerwanie, co potwierdza kierownik sklepu Runar Fuglestad na łamach NRK. Dodaje, że od początku roku sprzedaż zwiększyła się o 10 proc.



Wielu odwiedzających szuka prezentów na święta. Dużą popularnością cieszy się przede wszystkim literatura faktu. Kupujący często zaznaczają, że książki wybierają zarówno dla siebie, jak i na upominki.

Książka znów popularnym prezentem Coraz więcej Norwegów deklaruje, że książka to sprawdzony prezent pod choinkę. Anne Schiøtz z Norweskiego Związku Księgarzy informuje, że w tym roku sprzedaż zbliża się do 7 mln egzemplarzy. Przed branżą pozostają dwa kluczowe tygodnie, które mogą dodatkowo wzmocnić wyniki.



Rośnie również zainteresowanie literaturą dziecięcą. Wynika to z większej świadomości rodziców na temat wspólnego czytania. Według Schiøtz takie nawyki stają się coraz bardziej powszechne.

Norwegowie kupili w tym roku prawie 7 mln książekFot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Co wybierają czytelnicy? W księgarniach w Stavanger klienci chętnie opowiadają o swoich zwyczajach. Jedni kupują książki regularnie, inni głównie w okresie świątecznym lub po zakończeniu poprzedniej lektury. Popularność zdobywają zarówno powieści, jak i literatura faktu, a część czytelników łączy tradycyjne czytanie z audiobookami.



Wśród najchętniej kupowanych tytułów są m.in. Grunnboka Eyvinda Hellstrøma, Ufred Åsne Seierstad oraz Alternativt statsbudsjett Martina Becha Holtego. Wielu klientów przyznaje, że książki kupuje co roku właśnie na święta.

Wzrost, który zaskakuje branżę Sprzedaż rośnie także w dużych sieciach księgarskich. Ark notuje dwucyfrową dynamikę, którą określa jako najwyższą w historii jesiennego sezonu. Norli podkreśla, że rok 2025 przynosi wyraźne odbicie po latach spadków i wskazuje na skalę tej zmiany.



Przedstawiciele branży zauważają, że klienci coraz częściej ograniczają czas przed ekranem i poszukują sposobów na głębszą koncentrację. Sięganie po książki staje się dla wielu odpowiedzią na potrzebę odpoczynku od urządzeń elektronicznych.

Coraz więcej Norwegów ogranicza czas przed ekranem.Fot. fotolia.pl

Nowe nawyki czytelnicze Na ten trend zwracają uwagę księgarze, którzy obserwują powrót do bardziej tradycyjnych form spędzania czasu. Wzmożony ruch w sklepach potwierdza, że czytanie ponownie staje się ważnym elementem codzienności.



Wraz ze zbliżającymi się świętami książki wracają do czołówki najchętniej wybieranych prezentów. Branża liczy, że końcówka roku jeszcze wzmocni tę tendencję, a rosnące zainteresowanie literaturą utrzyma się również po świątecznym szczycie.