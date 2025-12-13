Nowy nawyk Norwegów. To dzieje się w sklepach przed świętami
13 grudnia 2025 10:01
Ruch w sklepach potwierdza rosnące zainteresowanie tradycyjnym czytaniem. Fot. pixnio.com/CC0 Creative Commons
Wielu odwiedzających szuka prezentów na święta. Dużą popularnością cieszy się przede wszystkim literatura faktu. Kupujący często zaznaczają, że książki wybierają zarówno dla siebie, jak i na upominki.
Książka znów popularnym prezentem
Rośnie również zainteresowanie literaturą dziecięcą. Wynika to z większej świadomości rodziców na temat wspólnego czytania. Według Schiøtz takie nawyki stają się coraz bardziej powszechne.
Co wybierają czytelnicy?
Wśród najchętniej kupowanych tytułów są m.in. Grunnboka Eyvinda Hellstrøma, Ufred Åsne Seierstad oraz Alternativt statsbudsjett Martina Becha Holtego. Wielu klientów przyznaje, że książki kupuje co roku właśnie na święta.
Wzrost, który zaskakuje branżę
Przedstawiciele branży zauważają, że klienci coraz częściej ograniczają czas przed ekranem i poszukują sposobów na głębszą koncentrację. Sięganie po książki staje się dla wielu odpowiedzią na potrzebę odpoczynku od urządzeń elektronicznych.
Nowe nawyki czytelnicze
Wraz ze zbliżającymi się świętami książki wracają do czołówki najchętniej wybieranych prezentów. Branża liczy, że końcówka roku jeszcze wzmocni tę tendencję, a rosnące zainteresowanie literaturą utrzyma się również po świątecznym szczycie.
Raport Norwegia
