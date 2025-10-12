Sytuacja w USA wpłynie na kurs NOK i kredyty? Amerykanie mogą zmienić plany Norges Bank

Norwegia może stracić miliardy z Oljefondet. Ma narzędzia, by wpłynąć na osłabienie własnej waluty. Wtedy straty staną się mniejsze. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Główny ekonomista grupy Eika, Jan Ludvig Andreassen, prognozuje, że Norges Bank może być zmuszony do obniżania stóp procentowych aż cztery-pięć razy w nadchodzącym roku. Jego zdaniem presja na takie ruchy może być związana z bardziej agresywną polityką pieniężną w USA i osłabieniem dolara.

Andreassen twierdzi, że amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) może iść w kierunku akceptacji ujemnych realnych stóp procentowych, co miałoby na celu osłabienie dolara i zmniejszenie deficytu handlowego USA. W jego ocenie taka strategia może wywierać presję na Norges Bank, by odpowiadał kolejnymi obniżkami stóp.



Docelowo Andreassen sugeruje, że stopy procentowe w Norwegii mogłyby spaść do poziomu pomiędzy 2,5 a 3,0 proc. Jednocześnie wskazuje, że część dochodów budżetowych państwa opartych na wydobyciu i sprzedaży ropy może ucierpieć w warunkach osłabienia dolara.

Stopy procentowe w Norwegii. Co dalej? Z kolei Kjetil Olsen (Nordea Markets), na łamach E24, przyjmuje bardziej umiarkowane stanowisko. Zgadza się, że słabszy dolar może zwiększyć ryzyko dla norweskiej gospodarki, lecz uważa, że nie jest pewne, iż to właśnie kurs walut stanie się głównym czynnikiem determinującym politykę Norges Banku.



Olsen przewiduje raczej dwa cięcia stóp procentowych do końca 2025 r. niż cztery-pięć. Podkreśla, że Miran – doradca Trumpa mający wpływ na Fed – to tylko jeden głos w szerszym gremium, co może utrudniać realizację radykalnych zmian.

Norweski przemysł wydobywczy w dużej mierze opiera się na transakcjach dolarowych.Fot. materiały prasowe Equinor, Øyvind Gravås&Even Kleppa

Obaj ekonomiści wykluczają jednak, by sam spadek wartości dolara wywołał nowy kryzys finansowy. Wskazują natomiast, że taki ruch na rynku walutowym mógłby przynieść znaczną niepewność i wpływać na globalne rynki kapitałowe. W przypadku Norwegii szczególnym zagrożeniem jest wpływ na wartość Oljefondet (Norweski Fundusz Naftowy), który w dużej części oparty jest na dolarze.