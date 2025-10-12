Sytuacja w USA wpłynie na kurs NOK i kredyty? Amerykanie mogą zmienić plany Norges Bank
12 października 2025 09:59
Norwegia może stracić miliardy z Oljefondet. Ma narzędzia, by wpłynąć na osłabienie własnej waluty. Wtedy straty staną się mniejsze. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Docelowo Andreassen sugeruje, że stopy procentowe w Norwegii mogłyby spaść do poziomu pomiędzy 2,5 a 3,0 proc. Jednocześnie wskazuje, że część dochodów budżetowych państwa opartych na wydobyciu i sprzedaży ropy może ucierpieć w warunkach osłabienia dolara.
Stopy procentowe w Norwegii. Co dalej?
Olsen przewiduje raczej dwa cięcia stóp procentowych do końca 2025 r. niż cztery-pięć. Podkreśla, że Miran – doradca Trumpa mający wpływ na Fed – to tylko jeden głos w szerszym gremium, co może utrudniać realizację radykalnych zmian.
Norweski przemysł wydobywczy w dużej mierze opiera się na transakcjach dolarowych.Fot. materiały prasowe Equinor, Øyvind Gravås&Even Kleppa
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz