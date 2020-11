Sukces mimo kryzysu: Norwegian najlepszymi tanimi liniami w Europie

Norwegianowi w kryzysie finansowym pomogło państwo - warunkiem uzyskania pomocy były jednak negocjacje z firmami leasingowymi i przekształcenie długu na kapitał własny. stock.adobe.com/standardowa/Ricochet64/Tylko do użytku redakcyjnego

2 listopada Norwegian już po raz szósty rok z rzędu został wyróżniony jedną z najbardziej rozpoznawalnych nagród w branży turystycznej: World Travel Awards. Norweskie linie zwyciężyły w kategorii „Najlepszy tani przewoźnik w Europie 2020”.

Norwegian to jednocześnie jedna z najbardziej oszczędnych linii lotniczych na świecie dzięki nowoczesnej i paliwooszczędnej flocie oraz emisjach zmniejszonych o 28 procent. W 2020 roku norweski przewoźnik kontynuował prace nad bardziej zrównoważoną działalnością i wprowadził nową strategię klimatyczną i środowiskową, która oznacza, że ​​firma zredukuje emisję CO2 o 45 proc. do 2030 roku i usunie wszystkie nienadające się do recyklingu tworzywa sztuczne.