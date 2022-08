Storting i rząd postawieni w stan gotowości. Ostatnia szansa na zażegnanie kryzysu energetycznego?

Rada Ministrów opracowuje środki, których celem jest walka z postępującym kryzysem energetycznym. Pakiet pomocowy ma dotyczyć zarówno gospodarstw domowych, jak i środowiska biznesowego. O podjęcie działań apelują także przedstawiciele opozycji.

Opozycja stawia żądania

Partie opozycyjne, których przedstawiciele zasiadają w Stortingu – Partia Konserwatywna, Partia Postępu, Socjalistyczna Lewica, Liberałowie i Czerwoni – zaapelowali do rządu o podjęcie działań. Ugrupowania chcą szybciej zakończyć wakacyjną przerwę parlamentu, by debatować nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi kryzysu energetycznego. Decyzję w sprawie zwołania sesji podejmie prezydencja Stortingu na spotkaniu, które odbędzie się 8 sierpnia.



Część polityków opozycji zaproponowało już własne pomysły na walkę z kryzysem. Oferują m.in. pracę nad projektem wprowadzenia maksymalnego limitu cen energii elektrycznej oraz ograniczenia eksportu. Tego typu rozwiązania krytykują konserwatyści. – Cena maksymalna nie będzie mądrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy mówi się o możliwości racjonowania dostaw prądu. Nie pomoże zaoszczędzić energii – skomentowała na łamach VG Erna Solberg. Partia Konserwatywna proponuje, by rząd poszerzył pakiet wsparcia dla gospodarstw domowych. Ugrupowanie domaga się, by zwiększony odsetek dopłat do rachunków obowiązywał już od września.