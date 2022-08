Norwegia wstrzyma proces wygaszania elektrowni gazowej? „To byłoby szaleństwo”

Na zdjęciu: elektrownia gazowa w Mongstad. Fot. Hydrogen Bob, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Statnett – operator norweskiej sieci energetycznej – poprosił o odroczenie wygaszenia elektrowni gazowej w Mongstad (Vestland). Wstrzymanie trwającego od 2017 roku procesu ma wiązać się z postępującym kryzysem energetycznym. Potrzebę utrzymania działalności obiektu potwierdza także część norweskich polityków.

Jak 2 sierpnia poinformowała agencja NTB, Statnett poprosił Equinor o odroczenie zamknięcia elektrowni gazowej w Mongstad. Operator norweskiej sieci energetycznej do 1 października ma stworzyć raport, który oceni, czy kontynuacja pracy obiektu jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Norwegii. – W sytuacji, w której możemy ryzykować brakiem dostaw prądu, nie uważamy za mądre wyłączenia elektrowni – powiedziała w rozmowie z NTB Irene Meldal, przedstawicielka Statnett.

Coraz więcej osób prosi o interwencję

Według pierwotnych założeń elektrownia w Mongstad powinna pracować do 30 sierpnia. Equinor podjął decyzję w tej sprawie w 2017 roku. Obiekt uznawany był za nierentowny. Norweska opozycja, lokalne władze i przedsiębiorcy poprosili jednak, by w dobie kryzysu energetycznego wstrzymać proces wygaszania placówki. Do 1 października 2022 roku Statnett ma rozważyć, czy argumenty przeciwników zakończenia prac elektrowni są słuszne. Z kolei przedstawiciele Equinora przyznali, że utrzymanie eksploatacji gazu w Mongstad będzie możliwe także po 30 sierpnia. Nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie.