Kierowcy mają dość: „Rząd musi obniżyć podatki”

Norwescy kierowcy zmagają się z wysokimi cenami paliw. W wielu miejscowościach na północy za litr benzyny lub oleju napędowego należy zapłacić ponad 27 koron. Kolejny apel do rządu wystosowała w tej sprawie Norweska Federacja Samochodowa (NAF). Działacze domagają się obniżenia podatków.

Mieszkańcom Tromsø od kilku tygodni towarzyszą ceny paliw przekraczające 24 korony za litr. Na niektórych stacjach zaobserwować można kwoty o trzy NOK wyższe. – Wydaje nam się, że podwyżki następują co trzy lub cztery dni. W dni powszednie około 10:00, a w weekendy z samego rana – skomentował na łamach TV2 Stig Torje Bjugn z norweskiego Urzędu ds. Konkurencji. Na wahania ma wpływ rynek ropy oraz zmieniająca się sytuacja geopolityczna. Norweska Federacja Samochodowa zwraca uwagę, że ceny benzyny oraz oleju napędowego mogłaby obniżyć decyzja rządu. Rada Ministrów mogłaby przedstawić Stortingowi projekt obniżenia podatków paliwowych. – Rząd musi obniżyć podatki, by zatrzymać galopujące ceny paliw. Wiele osób musi korzystać z samochodu, by wykonywać codzienne obowiązki – apeluje w komunikacie prasowym Camilla Ryste odpowiedzialna w NAF za komunikację.

Działacze NAF domagają się, by rząd poprawił sytuację finansową mieszkańców Norwegii korzystających z samochodów. Zwracają uwagę, że ta pogorszyła się w ciągu roku, m.in. przez wzrost kosztów utrzymywania pojazdów. – W lutym 2022 roku średnia cena benzyny 95-oktanowej wynosiła 19,28 NOK za litr, a oleju napędowego 18,23 NOK. To prawie 24-procentowy wzrost w porównaniu z lutym 2021 – zwraca uwagę organizacja.

Te podwyżki nie mogą być kontynuowane. Wzrost cen paliw skumulował się z podwyżką rachunków za energię elektryczną, wzrostem cen i decyzjami o stopach procentowych. Ma to bezpośredni wpływ na finanse mieszkańców. Wzywamy polityków do podjęcia działań.

Rząd nie obiecuje obniżek

Do apeli o obniżenie opłat paliwowych odniósł sie minister finansów Trygve Slagsvold Vedum. Zwrócił uwagę, że chwilowa obniżka będzie działaniem krótkotrwałym, a rząd ma skupić się na planowaniu długofalowym. - Musimy podjąć dalekoidące kroki, podobne do tych, które wykonaliśmy w kwestii cen energii elektrycznej. [...] Efekty naszych działań powinny być widoczne dłużej niż miesiąc czy dwa. Głównym celem jest wdrożenie mechanizmów, które przetrwają próbę czasu. Analogicznie do tego, co zrobiliśmy w sprawie prądu - przyznał lider Partii Centrum w rozmowie z Nettavisen.