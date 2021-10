Sposób na wysokie ceny prądu: podzielić konsumpcję na luksusową i normalną

Partia Czerwonych (Rødt) postuluje zróżnicowanie cen prądu. Jej działacze twierdzą, że wprowadzenie dodatkowych opłat na „luksusową konsumpcję energii”. Działania miałyby sprawić, że codzienne zużycie stałoby się tańsze.

Ugrupowanie uważa, że plany nowego rządu będą niewystarczające. Poza ograniczeniem eksportu energii elektrycznej domaga się rozróżnienia w opłatach za prąd na luksusowe i normalne zużycie. To pierwsze miałoby być droższe, a uzyskane w ten sposób środki pozwoliłyby zmniejszyć wysokość codziennych rachunków. – Wysoki podatek od konsumpcji dóbr luksusowych sprawi, że regularna konsumpcja będzie tania. Nie ma sensu marnować prądu – skomentowała na łamach NRK Sofie Marhaug (Rødt), wiceprzewodnicząca komisji ds. energii i środowiska w Stortingu. Przedstawicielka Czerwonych nie określa jednak, jak należy zdefiniować konsumpcję prądu na potrzeby dóbr luksusowych. Proponuje, by ustalić limit zużycia dostosowany do liczebności gospodarstwa domowego. Kilowatogodziny nadwyżki miałyby być rozliczone według droższej stawki.

Jak zwracają uwagę redaktorzy Dinside, sporo kosztów użytkowania energii dotyczy wszystkich Norwegów. Chodzi m.in. o ogrzewanie mieszkania, wzięcie prysznica czy ładowanie telefonu komórkowego. Podstawowe czynności są jednak trzykrotnie droższe na południu kraju. Przygotowanie filiżanki kawy lub podłączenie ładowarki do gniazdka nie powinno obciążyć budżetu gospodarstwa domowego. Jednak już dobór pory kąpieli i odpowiednia asortyment w łazience pozwala zaoszczędzić 13 NOK dziennie. Jak zwracają uwagę dziennikarze, najtańszym rozwiązaniem jest wzięciem kąpieli przed snem, przy użyciu energooszczędnej słuchawki prysznicowej. Przy optymalnym zużyciu ciepłej wody (80L), wyniesie nas pięć koron norweskich. Ta sama czynność pomiędzy 8:00 a 9:00, przy użyciu zwykłej armatury, może kosztować mieszkańców południowej Norwegii 18 NOK. Z kolei jednorazowe wejście do domowego jacuzzi spowoduje wzrost rachunków za prąd o 20 koron.

Postulaty Czerwonych nierealne?

Biorąc pod uwagę wyliczenia Dinside, podział zużycia prądu na niezbędny do użytkowania dóbr luksusowych oraz normalnego zużycia może być trudny do wykonania. Może również być nieskutecznym narzędziem w zakresie wyeliminowania różnicy cen pomiędzy południem i północą. Na minusy propozycji zwróciła uwagę Tina Bru, minister energii w rządzie Erny Solberg. – Uważam ten pomysł za bardzo zły. Takie rozwiązanie pasuje do Czerwonych, bo oznacza likwidację rynku w obszarze energii – skomentowała była minister na łamach NRK.



Furtkę dla rozwiązania Czerwonych znalazł Marius Holm Rennesund, przedstawiciel Thema Consulting Group zajmującej się doradzaniem w zakresie rynku energetycznego. Zwrócił uwagę, że zróżnicowanie zużycia prądu jest trudne do wykonania w praktyce. Jako jedyne możliwe rozwiązanie wskazuje przyjęcie wyższej taryfy za pobyt w hyttach, które można uznać za dobra luksusowe.