Sądy spodziewają się fali bankructw. Proszą o dodatkowe środki na rozprawy

Bazując na danych z 2008 roku, kiedy to Norwegię dotknął krach finansowy, przedstawiciele administracji sądowej obliczyli, że przypadków bankructwa może być o 6 tys. więcej. Negatywny wpływ pandemii koronawirusa na norweską gospodarkę może doprowadzić do kumulacji spraw firm ogłaszających upadłość jesienią i wyższa liczba bankructw będzie się jeszcze utrzymywać w przyszłym roku.

Ponad dwa lata na nadrobienie zaległych rozpraw

Norweska Administracja Sądowa prosi Storting o alokację dodatkowych 181 milionów koron umożliwiających obsługę wszystkich nowych spraw i uporanie się z zaległymi procesami firm, które ogłosiły bankructwo wskutek koronakryzysu. To więcej, niż przewidziano w zrewidowanym budżecie. Dodatkowe środki mają pomóc usprawnić procesy sądowe dzięki opłaceniu większej liczby sędziów i wynajmie zastępczych pomieszczeń poza sądami do przeprowadzania procesów. Do listu przedłożonego w parlamencie 12 maja dotarł dziennik Dagbladet.