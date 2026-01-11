Rząd szykuje „czerwony przycisk”. To nowa metoda interwencji państwa
11 stycznia 2026 10:11
Wszystko przez rosnące zadłużenie. stock.adobe.com/licencja standardowa
Dane pokazują pogarszającą się kondycję finansową samorządów. Ponad połowa gmin w Norwegii zakończyła 2024 rok z deficytem.
Coraz więcej gmin w kryzysie
Minister ostrzega, że więcej gmin może trafić na listę Robek. Obecnie znajduje się na niej 27 samorządów. KS prognozuje wzrost tej liczby do około 100 w 2027 roku. Robek obejmuje gminy wymagające ścisłego nadzoru finansowego państwa.
„Czerwony przycisk” i przykład Moskenes
Nowy mechanizm miałby być uruchamiany w przypadkach, gdy standardowe narzędzia zawodzą. Minister zapowiada analizę obecnego systemu i kompetencji administracji państwowej. Celem jest wcześniejsze i silniejsze wsparcie gmin z długotrwałymi problemami. Rozwiązanie ma zapobiegać powstawaniu kolejnych przypadków takich jak Moskenes.
Raport Norwegia
