Po doniesieniach o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie, i jednoczesnym potencjalnym zerwaniu ustaleń, rynki finansowe zareagowały gwałtownie. Na Oslo Børs obserwowano duże spadki notowań spółek energetycznych, w tym Equinor, a ceny ropy Brent tąpnęły poniżej kluczowego poziomu 70 USD za baryłkę. Równocześnie kurs korony norweskiej umocnił się wobec dolara amerykańskiego.

Kurs NOK – USD znalazł się pod wpływem wydarzeń. Po ogłoszeniu zawieszenia broni nastąpił wyraźny spadek wartości dolara amerykańskiego względem korony norweskiej, z poziomu 10,19 do około 10,06 NOK. Od poniedziałku, 23 czerwca waha się w przedziale 10,20 – 10,05 NOK. W kwestii kursu walut redakcja norweskiego E24 sugeruje się opinią australijskiego banku centralnego. Dolar australijski, podobnie jak korona norweska, również jest walutą podatną na wydarzenia geopolityczne.



Analitycy Reserve Bank of Australia sugerują, że poprawa nastrojów na rynkach ryzykownych, jak również sugestie amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FED) o możliwości obniżek stóp, osłabiły popyt na bezpieczną walutę, jaką jest dolar. Równocześnie umacniały się waluty krajów uwikłanych w konflikt, co pośrednio wpływało na siłę NOK. Wzmocnienie korony sprzyja eksportowi i zmniejsza koszty importu surowców. Nagłe zmiany polityczne i decyzje FED-u niosą ze sobą istotne ryzyko odwrócenia tego trendu.