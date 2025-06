Korona tanieje, ropa drożeje. Rynek szaleje po wydarzeniach na Bliskim Wschodzie

Nie tylko obniżka stóp procentowych, ale również napięcia geopolityczne wpływają na kurs korony norweskiej. Waluta reaguje przede wszystkim na konflikt pomiędzy Izraelem a Iranem, do którego dołączyły Stany Zjednoczone. Zmiany widoczne są również na rynku surowców.

19 czerwca cena za baryłkę ropy brent wyniosła 78,69 USD. To najwyższy poziom od stycznia 2025 roku. Cztery dni później kosztowała 77,05 USD. W ciągu miesiąca podrożała o blisko 20,50 proc. Na wartość surowca wpływa nie tylko trwający konflikt na Bliskim Wschodzie, ale także możliwe scenariusze eskalacji konfliktu. Większość światowego transportu ropy przechodzi przez Cieśninę Ormuz, wzdłuż wybrzeża Iranu. Państwowy parlament podjął już decyzję o zamknięciu szlaku handlowego. Ostateczną dyspozycję musi wydać jednak Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Choć całkowity paraliż uznaje się za niemożliwy, chwilowa destabilizacja może doprowadzić do zwiększenia ceny baryłki ropy brent. Norwescy ekonomiści mówią o kwotach rzędu 120-150 USD.

W ciągu ostatnich siedmiu dni zauważalna jest słabnąca pozycja korony norweskiej: – dolar amerykański podrożał o 2,58 proc. (10,17 NOK), – euro podrożało o 1,86 proc. (11,67 NOK), – złotówka podrożała o 0,94 proc. (2,73 NOK). To efekt m.in. czerwcowej obniżki stóp procentowych. Patrząc na perspektywę wielotygodniową, można zaobserwować duże wahania kursu korony norweskiej. Waluta reaguje nie tylko na politykę fiskalną państwa, ale także rynek surowców i napięcia geopolityczne. Pieniądz kraju fiordów może umocnić się dzięki drożejącej ropie oraz pogłębianiu agresywnej polityki handlowej administracji Donalda Trumpa. Jednocześnie, destabilizacja na Bliskim Wschodzie, uderzająca w rynek surowców, może doprowadzić do osłabienia korony względem m.in. euro i innych europejskich walut.

– Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest co najmniej tak samo ważna, jeśli nie ważniejsza, niż decyzja w sprawie stóp procentowych. Jeśli cena ropy osłabnie, a konflikt zostanie rozwiązany, może to również spowodować osłabienie korony – skomentował na łamach E24 Dane Cekov, strateg Sparebank 1 Markets. Co to oznacza dla mieszkańców kraju fiordów?



Osłabienie korony norweskiej względem euro doprowadzi do droższych wakacji w najpopularniejszych kierunkach wakacyjnych. Z kolei obserwowane ostatnio poprawienie wyników wobec dolara amerykańskiego, pozwoli na kupowanie w niższej cenie towarów importowanych. Jednocześnie, Norwegia... straci. Sytuacja znajdzie odzwierciedlenie w mniejszych wpływach z handlu surowcami.



Obecne szacunki Norges Bank mówią o nieznacznym osłabieniu korony norweskiej w lipcu. To miesiąc, w którym waluta od lat traci stabilność. W zależności od okresu jej cena rosła lub spadała. Zmiany obserwowane w tej części lata nigdy nie trwały jednak długo.