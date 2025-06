Norwegia nadal wśród najdroższych państw Europy. Za niektóre usługi trzeba słono zapłacić

Nowe dane Europejskiego Urzędu Statystycznego i norweskiego Centralnego Biura Statystycznego (SSB), pokazują, że Norwegia wciąż plasuje się w czołówce najdroższych państw Europy. W 2024 roku całkowity poziom cen w Norwegii był o 24 proc. wyższy niż średnia Unii Europejskiej. Czyni ją to szóstym najdroższym krajem Starego Kontynentu.

W 2024 roku Norwegia utrzymała się na poziomie cen o 24 proc. wyższym niż średnia UE. Pozostawała tańsza od m.in. Szwajcarii (74 proc. powyżej średniej) i Islandii (62 proc.). Gorzej wypadły także Dania (43,1 proc.), Irlandia (38,1 proc.) oraz Luksemburg (32,8 proc.). Stabilność względem 2023 roku zapewniły m.in. zrównoważone kursy walutowe i obniżone tempo wzrostu cen — z około 6,0 proc. do około 3,0 proc. Polska pozostaje państwem o jednych z najniższych cen w Europie. Za przeciętne towary i usługi zapłacimy nad Wisłą średnio 27,8 proc. mniej niż wynosi średnia europejska. Rzeczpospolita wypadła lepiej niż m.in. kraje bałtyckie, Czechy, Słowacja i Węgry.

Ceny żywności, alkoholu i papierosów w Norwegii

Nie tylko ogólny poziom cen w Norwegii jest wysoki – szczególnie dotkliwe są ceny żywności. W 2024 r. były one o 31 proc. wyższe niż w UE, przewyższając norweski poziom ogólny o siedem punktów procentowych. W Polsce ceny artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych okazały się 13,2 proc. niższa od średniej unijnej.



Alkohol i wyroby tytoniowe w Norwegii to obszar wyjątkowo wysokich cen – w 2024 roku kosztowały ponad dwukrotnie więcej niż średnio w UE. W tej kategorii gorzej wypada jedynie Islandia. SSB zestawiło wskazane wyniki z Macedonią Północną i Turcją. We wskazanych państwach alkohol i tytoń kosztują 25 proc. cen norweskich.