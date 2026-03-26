Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

26 marca 2026 09:58

Szwecja obniża ceny paliw, Norwegia czeka. Stoltenberg wskazuje, dlaczego to nie rozwiąże problemu

Ceny diesla w Norwegii przekroczyły 30 NOK za litr. Rząd rozważa działania, ale decyzje zapadną najwcześniej przy okazji prezentacji zrewidowanego budżetu.
Komentarze
Kopiuj link
Kierowcy odczuwają gwałtowne podwyżki. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Minister finansów Jens Stoltenberg odniósł się do rosnących cen paliw po wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Wskazał, że sytuacja wpływa na koszty życia. Jednocześnie zaznaczył, że Norwegia nie podejmie natychmiastowych decyzji. Rząd chce najpierw przeanalizować pełną sytuację gospodarczą.
Szwecja obniża podatki, Norwegia czeka

Szwecja zapowiedziała czasowe obniżki podatków na paliwa. Ceny benzyny mają spaść o 1 NOK na litr. Diesel ma być tańszy o 0,40 NOK. Zmiany mają obowiązywać od 1 maja do końca roku. To odpowiedź na rosnące koszty energii.

Jens Stoltenberg odniósł się do tych działań. Podkreślił, że taka obniżka nie rozwiązuje problemu. Wskazał, że kluczowy jest ogólny poziom inflacji. Zaznaczył znaczenie wzrostu płac względem cen. Dodał, że pojedyncze działania nie wystarczą.
Rząd podkreśla konieczność stabilności gospodarki.

Koszty i decyzje budżetowe

Ministerstwo Finansów oszacowało koszt obniżki cen paliw. Obniżka o 1,25 NOK oznacza koszt około 3 mld NOK. Stoltenberg zwrócił uwagę na konsekwencje takich decyzji. Każda wydana kwota ogranicza inne możliwości budżetowe. Alternatywą jest większe wykorzystanie środków z funduszu naftowego.

Rząd nie wyklucza działań, ale nie podał progów cenowych. Decyzje mają zależeć od kondycji gospodarki i siły nabywczej gospodarstw domowych. Stoltenberg przypomniał, że podobne ceny wystąpiły w 2022 roku. Wówczas sytuacja była przejściowa. Obecnie czas utrzymywania się wysokich cen pozostaje nieznany.
Najbliższy możliwy termin decyzji to prezentacja zrewidowanego budżetu 12 maja. Do tego czasu ceny paliw mogą się zmieniać wraz z sytuacją międzynarodową. Rząd sygnalizuje gotowość do reakcji, ale uzależnia decyzje od szerszych wskaźników gospodarczych, które będą analizowane w kolejnych tygodniach.
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.