Szwecja obniża ceny paliw, Norwegia czeka. Stoltenberg wskazuje, dlaczego to nie rozwiąże problemu

Minister finansów Jens Stoltenberg odniósł się do rosnących cen paliw po wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Wskazał, że sytuacja wpływa na koszty życia. Jednocześnie zaznaczył, że Norwegia nie podejmie natychmiastowych decyzji. Rząd chce najpierw przeanalizować pełną sytuację gospodarczą.

Szwecja obniża podatki, Norwegia czeka Szwecja zapowiedziała czasowe obniżki podatków na paliwa. Ceny benzyny mają spaść o 1 NOK na litr. Diesel ma być tańszy o 0,40 NOK. Zmiany mają obowiązywać od 1 maja do końca roku. To odpowiedź na rosnące koszty energii.



Jens Stoltenberg odniósł się do tych działań. Podkreślił, że taka obniżka nie rozwiązuje problemu. Wskazał, że kluczowy jest ogólny poziom inflacji. Zaznaczył znaczenie wzrostu płac względem cen. Dodał, że pojedyncze działania nie wystarczą.

Rząd podkreśla konieczność stabilności gospodarki.

Koszty i decyzje budżetowe Ministerstwo Finansów oszacowało koszt obniżki cen paliw. Obniżka o 1,25 NOK oznacza koszt około 3 mld NOK. Stoltenberg zwrócił uwagę na konsekwencje takich decyzji. Każda wydana kwota ogranicza inne możliwości budżetowe. Alternatywą jest większe wykorzystanie środków z funduszu naftowego.



Rząd nie wyklucza działań, ale nie podał progów cenowych. Decyzje mają zależeć od kondycji gospodarki i siły nabywczej gospodarstw domowych. Stoltenberg przypomniał, że podobne ceny wystąpiły w 2022 roku. Wówczas sytuacja była przejściowa. Obecnie czas utrzymywania się wysokich cen pozostaje nieznany.