26 marca 2026 09:58
Szwecja obniża ceny paliw, Norwegia czeka. Stoltenberg wskazuje, dlaczego to nie rozwiąże problemu
Szwecja obniża podatki, Norwegia czeka
Jens Stoltenberg odniósł się do tych działań. Podkreślił, że taka obniżka nie rozwiązuje problemu. Wskazał, że kluczowy jest ogólny poziom inflacji. Zaznaczył znaczenie wzrostu płac względem cen. Dodał, że pojedyncze działania nie wystarczą.
Koszty i decyzje budżetowe
Rząd nie wyklucza działań, ale nie podał progów cenowych. Decyzje mają zależeć od kondycji gospodarki i siły nabywczej gospodarstw domowych. Stoltenberg przypomniał, że podobne ceny wystąpiły w 2022 roku. Wówczas sytuacja była przejściowa. Obecnie czas utrzymywania się wysokich cen pozostaje nieznany.
