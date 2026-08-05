05 sierpnia 2026 12:33
Ropa tanieje, a diesel wciąż kosztuje dużo. Analityk wskazuje przyczyny
Największy spadek dotyczył diesla. Do środowego poranka jego średnia cena zmniejszyła się o 0,68 NOK, podczas gdy benzyna potaniała o 0,80 NOK. Nadal utrzymywała się jednak różnica przekraczająca 2 NOK na litrze. Cena ropy Brent wynosiła 5 sierpnia rano 78,69 USD za baryłkę.
Diesel przekroczył 24 NOK. Różnice między stacjami były duże
Duże różnice dotyczyły także benzyny. Najwyższe ceny, sięgające 22,17 NOK, zarejestrowano na stacjach Esso w Førde i YX w Eikemo. W Bangsund, Vadsø i na kolejnej stacji w Vadsø ceny wynosiły od 21,99 do 22,09 NOK. Najtańszą benzynę, w przedziale od 17,29 do 17,58 NOK, można było znaleźć między innymi w Krokstadelva, Stjørdal, Slemmestad i Nesbru.
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Diesel drogi jak diabli. Co robisz przy tankowaniu?
Podaż diesla jest napięta. Konflikty wpływają na rynek
Znaczenie ma również sytuacja w Cieśninie Ormuz. Przez ten szlak transportowana jest ropa i gotowy diesel odpowiadające łącznie za około 25 proc. światowej produkcji. Według Hvalbye obecny wolumen przewozów wynosi około jednej trzeciej normalnego poziomu. Latem rośnie jednocześnie zużycie paliw, ponieważ w wielu krajach trwa sezon urlopowy. Popyt na diesel pozostaje szczególnie wysoki ze względu na potrzeby transportu i przedsiębiorstw.
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