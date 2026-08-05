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  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

05 sierpnia 2026 12:33

Ropa tanieje, a diesel wciąż kosztuje dużo. Analityk wskazuje przyczyny

Ceny paliw w Norwegii spadły od poniedziałku, 3 sierpnia,  ale olej napędowy nadal pozostaje wyraźnie droższy od benzyny. W środę rano średnia cena diesla wynosiła 20,40 NOK, a benzyny 18,19 NOK. Rynek pozostaje pod wpływem konfliktów, ograniczonej podaży i sezonowego wzrostu popytu.
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Ropa tanieje, a diesel wciąż kosztuje dużo. Analityk wskazuje przyczyny
Ceny paliw to obok kosztów energii elektrycznej najczęściej dyskutowane tematy gospodarcze w Norwegii. Fot. materiały prasowe NAF
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Wygenerowane przez AI
3 sierpnia rano ceny na norweskich stacjach były najwyższe od wielu tygodni. Z danych aplikacji Drivstoffappen, obejmujących około 1900 zgłoszeń z całego kraju, wynikało, że średnia cena oleju napędowego sięgała wtedy 21,08 NOK. Benzyna kosztowała średnio 18,99 NOK. Dwa dni później oba paliwa były już tańsze.

Największy spadek dotyczył diesla. Do środowego poranka jego średnia cena zmniejszyła się o 0,68 NOK, podczas gdy benzyna potaniała o 0,80 NOK. Nadal utrzymywała się jednak różnica przekraczająca 2 NOK na litrze. Cena ropy Brent wynosiła 5 sierpnia rano 78,69 USD za baryłkę.
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Diesel przekroczył 24 NOK. Różnice między stacjami były duże

W poniedziałek najdroższy diesel kosztował 24,61 NOK na stacji St1 w Innhavet. Na stacjach Circle K w Harstad i Bergen oraz YX w Sørvik i Harstad cena wynosiła 24,59 NOK. Taki sam poziom odnotowano również w Steinkjer i Lødingen. Jednocześnie w Horten, Tønsberg i Holmestrand litr diesla kosztował niewiele ponad 18 NOK.

Duże różnice dotyczyły także benzyny. Najwyższe ceny, sięgające 22,17 NOK, zarejestrowano na stacjach Esso w Førde i YX w Eikemo. W Bangsund, Vadsø i na kolejnej stacji w Vadsø ceny wynosiły od 21,99 do 22,09 NOK. Najtańszą benzynę, w przedziale od 17,29 do 17,58 NOK, można było znaleźć między innymi w Krokstadelva, Stjørdal, Slemmestad i Nesbru.

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Ceny paliw to od kilku miesięcy jeden z najpopularniejszych tematów w Norwegii.

Ceny paliw to od kilku miesięcy jeden z najpopularniejszych tematów w Norwegii.Fot. Fotolia

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Podaż diesla jest napięta. Konflikty wpływają na rynek

Analityk energetyczny Ole Hvalbye z firmy ABG Sundal Collier wskazuje na łamach Nettavisen na ukraińskie ataki na rosyjskie magazyny i infrastrukturę. Rosyjskie produkty naftowe są objęte europejskimi sankcjami, ale ograniczenie ich dostępności nadal wpływa na światowy rynek. Część państw musi kupować diesel z innych kierunków. Zwiększa to presję na ceny także w krajach, które nie sprowadzają paliwa bezpośrednio z Rosji.

Znaczenie ma również sytuacja w Cieśninie Ormuz. Przez ten szlak transportowana jest ropa i gotowy diesel odpowiadające łącznie za około 25 proc. światowej produkcji. Według Hvalbye obecny wolumen przewozów wynosi około jednej trzeciej normalnego poziomu. Latem rośnie jednocześnie zużycie paliw, ponieważ w wielu krajach trwa sezon urlopowy. Popyt na diesel pozostaje szczególnie wysoki ze względu na potrzeby transportu i przedsiębiorstw.
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Kolejna zmiana może nastąpić 1 września. Tego dnia mają wrócić czasowo obniżone podatki paliwowe, co może podnieść ceny o ponad 4 NOK za litr. Taki wzrost nie nastąpi tylko wtedy, gdy norweskie władze zdecydują się na kolejną nadzwyczajną obniżkę obciążeń.
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