Ropa schodzi na drugi plan: Equinor wyda prawie 200 miliardów na odnawialne źródła energii

Norweski potentat naftowy Equinor przedstawił plan działania na najbliższe 30 lat. Przedsiębiorstwo do 2050 roku chce stać się neutralne emisyjnie. Służyć ma temu m.in. inwestowanie w odnawialne źródła energii.

Jak wynika z raportu opublikowanego w połowie czerwca, do 2030 roku Equinor wyda 191 mld koron norweskich na odnawialne oraz niskoemisyjne źródła energii. Całkowity rozmiar inwestycji w sektorze zwiększy się z czterech do ponad 50 proc. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na dalszą rozbudowę sieci morskich farm wiatrowych. Ich uzupełnieniem będą panele fotowoltaiczne. Oferta przedsiębiorstwa skierowana jest do społeczności międzynarodowej. W ostatnim czasie Equinor przeprowadził inwestycje m.in. w USA, Wielkiej Brytanii oraz Japonii.