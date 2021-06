„Energia do pracy” w Norwegii: kraj fiordów będzie eco, ale nie rezygnuje z ropy i gazu

Rada Ministrów przedstawiła raport dotyczący wykorzystywania energii w Norwegii. Rządzący zakładają, że przemysł może przyczynić się do wzrostu gospodarczego oraz stworzenia nowych miejsc pracy. W centrum mają znaleźć się odnawialne źródła oraz kluczowe dla gospodarki kraju fiordów gaz i ropa naftowa.

Raport zaprezentowano 11 czerwca pod nazwą „Energia do pracy – tworzenie długoterminowych wartości z norweskich zasobów energetycznych”. Energetyczny potencjał Norwegii ma zostać wykorzystany przede wszystkim poprzez dalsze inwestowanie w odnawialne źródła energii. Najważniejszym elementem systemu mają stać się morskie farmy wiatrowe. Rządzący nie zamierzają rezygnować z eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu. Przemysł wydobywczy ma stać się sektorem o niskiej emisji gazów cieplarnianych. – Musimy ułatwiać produkcję energii odnawialnej i stale wzmacniać sieć elektryczną. Morska energetyka wiatrowa to przemysłowa szansa dla Norwegii. Może stać się kolejnym elementem naszej siły jako państwa związanego z energią – skomentowała minister ropy naftowej i energii Tina Bru.

Norweska premier zwróciła uwagę, że choć przemysł wydobywczy wciąż będzie jednym z motorów gospodarki, to stopniowo straci on na znaczeniu. Przedsiębiorstwa mają jednak wykorzystać zdobyty potencjał i przyczynić się do rozwoju nowych gałęzi przemysłu. Poza morską energetyką wiatrową i produkcją wodoru ma to być również wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery i skuteczne przechowywanie go. Działania mają przyczynić się do zachowania obecnych miejsc pracy w sektorze energetycznym oraz umożliwić stworzenie nowych.