Norweski gigant rozszerza działalność w Polsce: przejął spółkę i stworzy farmy wiatrowe na Bałtyku

Equinor stawia kolejny krok do podboju rynku OZE. Fot. Andrew Saunders, materiały prasowe Equinor

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpatrzył wnioski dotyczące projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Spółki, będące wspólnym przedsięwzięciem Polenergii i Equinor, otrzymały prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci. Ponadto norweski gigant przejął Wento, przedsiębiorstwo zajmujące się fotowoltaiką w Polsce.

Wartość transakcji sięga 91 mln euro. Dotychczas spółką zarządzała firma Enterprise Investors. Biznesplan Wento obejmuje projekty solarne na różnym etapie realizacji. Inwestycje pozwolą wytworzyć 1,6 gigawata netto energii. – Ta transakcja wzmocni i zdywersyfikuje nasz portfel w Polsce, która jest wschodzącym, kluczowym obszarem dla Equinor. Daje nam to platformę rozwoju na lądzie, na rynku przejściowym nastawionym na znaczny wzrost odnawialnych źródeł energii – komentuje przejęcie Pål Eitrheim, wiceprezes wykonawczy ds. nowych rozwiązań energetycznych w Equinor. – W imieniu zespołu Wento witamy Equinor jako nowego właściciela. Nie możemy się doczekać wspólnego rozwoju na polskim rynku OZE, realizując ambitną strategię obu firm w zakresie odnawialnych źródeł energii – skomentował zmiany Wojciech Cetnarski, prezes Wento. Jak czytamy w komunikacie prasowym norweskiego giganta energetycznego, ambicją Equinor jest odgrywanie ważnej roli w transformacji energetycznej Polski.

Morskie farmy wiatrowe u wybrzeży Polski

4 maja 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał prawo do pokrycia ujemnego salda (różnicy między ceną zaoferowaną w aukcji a średnimi cenami energii elektrycznej na rynku) dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci projektom MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Inwestycje są wspólnym przedsięwzięciem Equinor i Polenergii. Obie spółki mają udziały w wysokości 50 proc. koncesji. Morskie farmy wiatrowe zostały ulokowane około 80 kilometrów od Łeby. Oba projekty mają planowaną moc 1440 MW i powinny zasilić w energię ponad 2 miliony polskich gospodarstw domowych. – Zdobycie koncesji można porównać do stworzenia sytuacji pod bramką. Dopiero wygranie kontraktu pozwala na strzelenie gola. [...] Mamy bardzo dobry 2021 rok, najpierw za sprawą inwestycji w Nowym Jorku, a teraz w Polsce. Trzymając się metafor piłkarskich, wkrótce będziemy tak skuteczni jak Robert Lewandowski – skomentował na łamach E24 Pål Eitrheim.