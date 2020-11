Rekordowy początek świątecznych zakupów. Norwegowie w tym roku po prezenty ruszyli wcześniej

- Wstępne wyniki zakupów świątecznych w centrach handlowych w tygodniu 47 pokazują wzrost w handlu detalicznym aż o 18,8 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2019 roku - informuje Federacja Norweskich Przedsiębiorstw (Virke) w komunikacie prasowym z 27 listopada. Na taki stan rzeczy wpłynęło tymczasowe zatrzymanie handlu transgranicznego, ale także fakt, że mieszkańcy Norwegii w tym roku szturm na sklepy rozpoczęli wcześniej.

Większość na plusie

Dane pokazują, że w 47 tygodniu duże przychody odnotowały zwłaszcza sklepy z dekoracjami i artykułami do wystroju wnętrz - wzrost o 44 proc. Sprzedaż o 26. proc. zwiększyła się także w sklepach spożywczych. Nie wszędzie jednak handlowcy mają powody do radości. Sklepy odzieżowe, obuwnicze i z galanterią wciąż są na minusie - dane Virke pokazują, że w 47 tyg. zanotowały spadek obrotów rzędu 16 proc. - Po raz kolejny widzimy, że sklepy, które sprzedają dekoracje czy artykuły spożywcze radzą sobie dobrze, a te, które sprzedają artykuły odzieżowe, walczą - skomentował Harald Jachwitz Andersen, dyrektor Virke Handel, cytowany przez agencję NTB.



Na poniższym wykresie widać zwłaszcza duży wzrost w handlu artykułami do wystroju wnętrz: