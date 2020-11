Szwedzi apelują do norweskiego rządu: otwórzcie się na handel transgraniczny

Szwedzi oskarżają Norwegów o zachowanie szkodzące wspólnocie państw nordyckich. Fot. jorchr, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons/ na zdjęciu: przystań w Strömstad

Od kilku tygodni wszystkie regiony Szwecji znajdują się na tzw. czerwonej liście. Oznacza to, że osoby powracające z nich do Norwegii muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie wjazdowej. Sytuacja doprowadziła do zatrzymania handlu transgranicznego. Ucierpiały na tym przede wszystkim przygraniczne gminy szwedzkie, które dużą część dochodu czerpały z zakupów Norwegów w lokalnych centrach handlowych.

Szwedzkie władze zwróciły się prośbą o pomoc do norweskiego rządu. Jako przykład negatywnych zmian, które nastąpiły w wyniku zamknięcia granic, podają miejscowość Strömstad. Od wiosny bezrobocie wzrosło w niej o 75 proc. Pracę straciło do 2 tys. osób. Głos w sprawie zabrali burmistrz Strömstad, a także minister odpowiadająca za handel zagraniczny Szwecji, Anna Hallberg. – Kryzys gospodarczy uderzył w Strömstad mocniej niż inne gminy. Spróbowaliśmy wszystkich możliwych środków. To, co możemy zrobić, to kontynuować prace nad ponownym otwarciem granic – przyznaje Hallberg.

„Zamykanie granic nic nie daje” Szwedzka minister spraw zagranicznych przyznaje, że Norwegia mogłaby postąpić podobnie do fińskiego rządu. Tamtejsza Rada Ministrów postanowiła, że przygraniczne gminy regionu Tornedalen pozostaną otwarte dla osób, które przekraczają szwedzką granicę. – Wciąż nad tym pracuję i będę za tym lobbowała. Norwegia wciąż postrzega zamknięcie granic jako coś, co skutecznie zwalcza liczbę zachorowań. Uważamy, że tak nie jest – dodaje Hallberg.

Kwarantanna wjazdowa nie obowiązuje osób, które przyjeżdżają do Norwegii z terenów oznaczonych na żółto. Fot. FHI

Szwedzi przyznają, że dramat Strömstad wiąże się z brakiem komunikacji pomiędzy państwami nordyckimi. Dodają, że w tak ważnych kwestiach kraje te powinny funkcjonować jako wspólnota.