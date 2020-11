Trwa wielka wojna cenowa: obniżki cen najpopularniejszych artykułów potrwają do świąt

Świąteczna wojna cenowa potrwa do wigilii Bożego Narodzenia. Fot. Wolfmann, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Największe sieci spożywcze w Norwegii – Rema 1000, Coop i Kiwi - rozpoczynają coroczną wojnę cenową. W promocji znalazły się najpopularniejsze w kraju fiordów produkty świąteczne. Już wcześniej obniżono kwotę, którą trzeba zapłacić za artykuły często wykorzystywane w okresie Bożego Narodzenia.

Świąteczne klasyki za pół ceny?

Od 23 listopada do 24 grudnia tańsze artykuły można kupić we wszystkich najpopularniejszych sieciach w kraju. Jako pierwsze świątecznymi promocjami pochwaliły się sklepy Coop Extra. – Jako pierwsi obniżyliśmy ceny produktów bożonarodzeniowych i zadbaliśmy, by świąteczne koszyki z zakupami kosztowały mniej. [...] Mamy w ofercie 1500 artykułów więcej od konkurencji. To ważne, bo w obecnej sytuacji powinniśmy robić zakupy w jednym miejscu i nie chodzić po sklepach – komentuje w rozmowie z Nettavisen Harald Kristiansen, zajmujący się komunikacją w Coop Norge.