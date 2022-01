Rekordowe zużycie i produkcja prądu w 2021. Najwięcej energii elektrycznej „pochłaniają” hytty

W 2021, pomimo wysokich cen, zużycie energii elektrycznej wzrosło, informuje Statnett. Trend widać zwłaszcza w przypadku domów wakacyjnych. Oprócz tego rekordowo duża liczba osób zmieniła dostawcę prądu.

Hytty “pochłaniają” coraz więcej prądu

Całkowite zużycie energii elektrycznej w Norwegii wzrosło z ok. 134 TWh w 2020 r. do ok. 140 TWh w 2021 r., co stanowi nowy rekord, podaje Statnett. W przypadku gospodarstw domowych zużycie prądu wzrosło z ok. 38 TWh do ok. 40 TWh. Średnie roczne zużycie w gospodarstwie domowym w Norwegii wzrosło zaś z 15 300 kWh do ok. 16 000 kWh.



W ubiegłym roku zużycie prądu najbardziej wzrosło jednak nie w przypadku gospodarstw, gdzie, jak informuje Statnett, wzrost był umiarkowany, a w hyttach. W przypadku domków wakacyjnych zużycie zwiększyło się z 2,5 TWh do ok. 2,8 TWh, a średnio na jedną hyttę wzrosło z 7400 kWh do ok. 8 000 kWh.