Norwegia prądem podzielona. Nowa taryfa pokazała wyraźne różnice

Na północy kraju ceny energii osiągnęły rekordowo niski poziom 5 øre/kWh. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Pierwszy miesiąc obowiązywania stałej taryfy Norgespris pokazał wyraźne różnice między regionami kraju. Gospodarstwa domowe w południowej Norwegii mogły w październiku zaoszczędzić średnio ponad 200 NOK na rachunkach za prąd. W środkowej i północnej części kraju wybór tej oferty okazał się jednak niekorzystny.

W południowej Norwegii, obejmującej regiony elektroenergetyczne Vest-, Sørvest- i Sørøst-Norge, wybór Norgespris przyniósł oszczędności od 237 do 338 NOK. W Midt-Norge i Nord-Norge gospodarstwa zapłaciłyby natomiast więcej – odpowiednio o 154 i 529 NOK.



Wzrost cen w regionie środkowym tłumaczy się uruchomieniem nowego kabla energetycznego nad Sognefjordem, który zwiększył możliwości przesyłu energii między Midt- a Vest-Norge. W rezultacie ceny w środkowej Norwegii stały się bardziej zależne od poziomów obserwowanych na południu kraju.

Stała cena do końca 2026 roku Taryfa Norgespris, wprowadzona 1 października, gwarantuje stałą cenę 40 øre/kWh plus podatek VAT do końca 2026 roku. Według danych Elhub z oferty skorzystało już 36,2 proc. norweskich gospodarstw domowych.



W październiku średnia cena energii wyniosła 59 øre/kWh w Sørøst-Norge, 69 øre/kWh w Sørvest-Norge i 56 øre/kWh w Vest-Norge. Różnice w stosunku do września były niewielkie, jednak zużycie prądu wzrosło o 30–50 proc.

Przewiduje się, że różnice między regionami mogą się pogłębić wraz z nadejściem zimy.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Rekordowo tania energia na północy Na północy kraju sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Ceny energii w Nord-Norge osiągnęły w październiku rekordowo niski poziom – jedynie 5 øre/kWh, co stanowi najniższą wartość dla tego miesiąca w historii pomiarów.



Przyczyną była wyjątkowo duża ilość opadów, która spowodowała 95-proc. napełnienie zbiorników wodnych – najwyższe o tej porze roku od 30 lat. Według NVE to właśnie te warunki sprawiły, że energia w regionie była znacznie tańsza niż oferowana w ramach Norgespris.

Wyzwania przed zimą Niższe temperatury i większe zużycie energii przyczyniły się do wzrostu rachunków w październiku, choć pogoda nadal była cieplejsza niż zwykle o tej porze roku. Wraz ze zbliżającą się zimą różnice między regionami mogą się jeszcze pogłębić.



Eksperci przewidują, że w południowej Norwegii utrzymanie stałej ceny prądu pozostanie korzystne, natomiast mieszkańcy północy mogą pozostać przy tradycyjnych taryfach ze zmienną stawką.