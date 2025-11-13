  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Norwegia prądem podzielona. Nowa taryfa pokazała wyraźne różnice

Redakcja

13 listopada 2025 16:16

Kopiuj link
4
Norwegia prądem podzielona. Nowa taryfa pokazała wyraźne różnice

Na północy kraju ceny energii osiągnęły rekordowo niski poziom 5 øre/kWh. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Pierwszy miesiąc obowiązywania stałej taryfy Norgespris pokazał wyraźne różnice między regionami kraju. Gospodarstwa domowe w południowej Norwegii mogły w październiku zaoszczędzić średnio ponad 200 NOK na rachunkach za prąd. W środkowej i północnej części kraju wybór tej oferty okazał się jednak niekorzystny.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

POLSKI POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI - EIENDOMSMEGLER

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Zameldowania, wymeldowania, zmiana adresu-Norwegia

Ogłoszenia MojaNorwegia

W południowej Norwegii, obejmującej regiony elektroenergetyczne Vest-, Sørvest- i Sørøst-Norge, wybór Norgespris przyniósł oszczędności od 237 do 338 NOK. W Midt-Norge i Nord-Norge gospodarstwa zapłaciłyby natomiast więcej – odpowiednio o 154 i 529 NOK.

Wzrost cen w regionie środkowym tłumaczy się uruchomieniem nowego kabla energetycznego nad Sognefjordem, który zwiększył możliwości przesyłu energii między Midt- a Vest-Norge. W rezultacie ceny w środkowej Norwegii stały się bardziej zależne od poziomów obserwowanych na południu kraju.
Energia tańsza, ale inflacja nie spowalnia. Nad fiordami ceny nadal rosną

Stała cena do końca 2026 roku

Taryfa Norgespris, wprowadzona 1 października, gwarantuje stałą cenę 40 øre/kWh plus podatek VAT do końca 2026 roku. Według danych Elhub z oferty skorzystało już 36,2 proc. norweskich gospodarstw domowych.

W październiku średnia cena energii wyniosła 59 øre/kWh w Sørøst-Norge, 69 øre/kWh w Sørvest-Norge i 56 øre/kWh w Vest-Norge. Różnice w stosunku do września były niewielkie, jednak zużycie prądu wzrosło o 30–50 proc.
Przewiduje się, że różnice między regionami mogą się pogłębić wraz z nadejściem zimy.

Przewiduje się, że różnice między regionami mogą się pogłębić wraz z nadejściem zimy.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Rekordowo tania energia na północy

Na północy kraju sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Ceny energii w Nord-Norge osiągnęły w październiku rekordowo niski poziom – jedynie 5 øre/kWh, co stanowi najniższą wartość dla tego miesiąca w historii pomiarów.

Przyczyną była wyjątkowo duża ilość opadów, która spowodowała 95-proc. napełnienie zbiorników wodnych – najwyższe o tej porze roku od 30 lat. Według NVE to właśnie te warunki sprawiły, że energia w regionie była znacznie tańsza niż oferowana w ramach Norgespris.
To miasto wyprzedziło Oslo i Bergen. Zostało uznane za najlepsze do życia w Norwegii

Wyzwania przed zimą

Niższe temperatury i większe zużycie energii przyczyniły się do wzrostu rachunków w październiku, choć pogoda nadal była cieplejsza niż zwykle o tej porze roku. Wraz ze zbliżającą się zimą różnice między regionami mogą się jeszcze pogłębić.

Eksperci przewidują, że w południowej Norwegii utrzymanie stałej ceny prądu pozostanie korzystne, natomiast mieszkańcy północy mogą pozostać przy tradycyjnych taryfach ze zmienną stawką.
0
0
0
0
0
Viddakraft: prąd bez marży
Obsługa i aplikacja po polsku. Przenieś licznik w minutę i zacznij oszczędzać.
reklama

Moja Norwegia poleca

Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik Pedzik transport Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Troll Rental 2
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi Szkolenia Online 96015 Stillas utleie As ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Masaż
kup tutaj reklamę
Komentarze (4)
Dodaj komentarz
DLAP
2 dni temu
Ogólnie jak w kasyno, robienie ludzi w konia! Rabunek ludzi w białych rękawiczkach za pomocą smart liczników :-) Jak wprowadzali to miało być taniej, a wyszło jak zawsze :-)
2
Odpowiedz
Anonimowy
1 dzień temu
No kto by się spodziewał... zawsze jak coś dają za darmo to oddasz potrójnie
0
Odpowiedz
Wszystkie komentarze (4)

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.