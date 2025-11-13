Norwegia prądem podzielona. Nowa taryfa pokazała wyraźne różnice
13 listopada 2025 16:16
Na północy kraju ceny energii osiągnęły rekordowo niski poziom 5 øre/kWh. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Wzrost cen w regionie środkowym tłumaczy się uruchomieniem nowego kabla energetycznego nad Sognefjordem, który zwiększył możliwości przesyłu energii między Midt- a Vest-Norge. W rezultacie ceny w środkowej Norwegii stały się bardziej zależne od poziomów obserwowanych na południu kraju.
Stała cena do końca 2026 roku
W październiku średnia cena energii wyniosła 59 øre/kWh w Sørøst-Norge, 69 øre/kWh w Sørvest-Norge i 56 øre/kWh w Vest-Norge. Różnice w stosunku do września były niewielkie, jednak zużycie prądu wzrosło o 30–50 proc.
Przewiduje się, że różnice między regionami mogą się pogłębić wraz z nadejściem zimy.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Rekordowo tania energia na północy
Przyczyną była wyjątkowo duża ilość opadów, która spowodowała 95-proc. napełnienie zbiorników wodnych – najwyższe o tej porze roku od 30 lat. Według NVE to właśnie te warunki sprawiły, że energia w regionie była znacznie tańsza niż oferowana w ramach Norgespris.
Wyzwania przed zimą
Eksperci przewidują, że w południowej Norwegii utrzymanie stałej ceny prądu pozostanie korzystne, natomiast mieszkańcy północy mogą pozostać przy tradycyjnych taryfach ze zmienną stawką.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.