Ceny prądu w Norwegii: spadki na południu, mieszkańcy centrum zapłacą więcej

Na zdjęciu: stare elementy sieci przesyłowej rozebrane w trakcie prac. Fot. materiały prasowe Statnett

Nowa linia przesyłowa przez Sognefjorden rozpoczęła funkcjonowanie. Infrastruktura może wpłynąć na wzrost cen prądu w regionie środkowej Norwegii, mimo że jej zadaniem jest poprawa przepustowości sieci energetycznej.

Według analiz uruchomienie nowej linii przesyłowej spowoduje, że zimą ceny prądu w środkowej Norwegii będą o około 20 øre wyższe. W regionach południowych przewiduje się natomiast spadek cen o około dwa øre, choć efekt będzie ograniczony ze względu na małą skalę przepływów energetycznych.



W północnej Norwegii zmiany cen powinny być minimalne. Eksperci podkreślają, że efekty nie będą natychmiastowe, a ceny raczej nie zmienią się z dnia na dzień.

Nowa linia przesyłowa w Norwegii Przyczyną potencjalnego wzrostu cen w środkowej części kraju jest fakt, że dotychczas przepustowość połączeń między regionami była ograniczona. Stara linia nad Sognefjorden stanowiła wąskie gardło dla przesyłu energii z regionów z nadprodukcją do tych z niedoborem. Nowa linia ma umożliwić większe przesyły prądu między Środkową, Zachodnią i Południowo-Wschodnią Norwegią.



W analizie projektowej zakładane jest, że instalacja zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii w regionach Środkowej i Zachodniej Norwegii. Operator systemu przesyłowego przyznaje jednak, że ceny zależą także od wielu innych czynników, takich jak opady, wiatr, produkcja czy zużycie.

Podział Norwegii na obszary energetyczne.Materiały prasowe Statnett

Cena prądu w Norwegii zależy od regionu Norwegia jest podzielona na pięć regionów energetycznych, z różnymi poziomami cen prądu. Północ zwykle ma najniższe ceny, południe natomiast wyższe. Dotychczas obserwowano znaczące różnice między regionami, a nowa linia ma być jednym z mechanizmów wyrównujących dysproporcje.



Operator szacuje, że w najbliższych latach ceny w regionach południowych mogą się obniżyć, zwłaszcza jeśli spadną ceny energii na kontynencie europejskim. Analitycy podkreślają, że choć obecnie różnice są duże, to podobne projekty mogą je stopniowo zmniejszać.