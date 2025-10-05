Ceny prądu w Norwegii: spadki na południu, mieszkańcy centrum zapłacą więcej
05 października 2025 09:57
Na zdjęciu: stare elementy sieci przesyłowej rozebrane w trakcie prac. Fot. materiały prasowe Statnett
W północnej Norwegii zmiany cen powinny być minimalne. Eksperci podkreślają, że efekty nie będą natychmiastowe, a ceny raczej nie zmienią się z dnia na dzień.
Nowa linia przesyłowa w Norwegii
W analizie projektowej zakładane jest, że instalacja zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii w regionach Środkowej i Zachodniej Norwegii. Operator systemu przesyłowego przyznaje jednak, że ceny zależą także od wielu innych czynników, takich jak opady, wiatr, produkcja czy zużycie.
Cena prądu w Norwegii zależy od regionu
Operator szacuje, że w najbliższych latach ceny w regionach południowych mogą się obniżyć, zwłaszcza jeśli spadną ceny energii na kontynencie europejskim. Analitycy podkreślają, że choć obecnie różnice są duże, to podobne projekty mogą je stopniowo zmniejszać.
