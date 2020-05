Potrzeba rządowych rozwiązań dla budowlanki. Plan pomocy pod koniec maja

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) - Norweskie Stowarzyszenie Mieszkaniowe - niezależna organizacja, która zrzesza przedsiębiorstwa budownictwa mieszkaniowego w Norwegii, by wypracować wspólne interesy, a także wpłynąć na władze, by zapewnić i zrównoważoną politykę mieszkaniową i budowlaną.

Fredriksen oczekuje więc rządowych rozwiązań, które pomogą branży stanąć na nogi. W tym celu współpracuje zarówno z parlamentem, jak i władzami, by już pod koniec maja rząd przedstawił pakiet pomocowy dla budowlanki. Szefowi Stowarzyszenia zależy na tym, by już na tym etapie planować i zatwierdzać projekty, które - gdy Norwegia upora się z epidemią covid-19, zapewnią miejsca pracy. Chodzi tu o cały szereg działań, który spowoduje wyraźne ożywienie rynku: od tworzenia nowych projektów budowlanych, po utrzymanie infrastruktury drogowej i publicznej. Sęk w tym, by nie zwlekać z zatwierdzaniem danych projektów, bo zdaniem Fredriksena, to właśnie szybkość działania może wyprowadzić kraj z kryzysu.



Poniżej: Ministerstwo Gmin i Modernizacji przed Wielkanocą przyznało branży dodatkowe środki finansowe, jednak NBBL uważa, że pomoc była niewystarczająca.