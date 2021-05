Pandemia kosztuje każdego Norwega 60 000 koron. To jednak dobry wynik na tle Europy

Szwecja, Norwegia, Finlandia i Dania należą do grona krajów, które najlepiej radziły sobie finansowo podczas kryzysu koronowego, wynika z obliczeń ekonomistów. Jednocześnie okazuje się, że pandemia kosztuje każdego Norwega ok. 60 tys. koron.

Najlepiej radzi sobie Skandynawia

Według ich prognoz środki kontroli zakażeń doprowadzą do obniżenia produktu krajowego brutto (PKB) kontynentalnej Norwegii o 330 miliardów koron w latach 2020-2023. Wykład na temat tego, co można do tej pory powiedzieć o kosztach finansowych związanych z pandemią Holden wygłosił w połowie kwietnia na Akademii Nauk w Oslo.