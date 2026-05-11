Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

11 maja 2026 12:59

Paliwa i prąd schłodziły inflację. Ceny żywności poszły w przeciwną stronę

Inflacja w Norwegii spadła w kwietniu do 3,4 proc. rok do roku. Tempo wzrostu cen obniżyły paliwa i energia elektryczna. Jednocześnie wyraźnie drożały żywność, napoje bezalkoholowe oraz eksportowane towary przemysłowe.
Żywność wyraźnie podrożała. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Konsumpcyjny indeks cen, czyli CPI, wzrósł o 3,4 proc. od kwietnia 2025 r. do kwietnia 2026 r. To o 0,2 pkt proc. mniej niż w marcu. Od marca do kwietnia ceny wzrosły o 0,4 proc. Analitycy ankietowani przez Bloomberga oczekiwali inflacji na poziomie 3,5 proc., więc odczyt był nieco niższy od prognoz.
Energia obniżyła tempo wzrostu cen

W kwietniu ceny energii działały inaczej niż miesiąc wcześniej. W marcu prąd i paliwa podbijały inflację. W kwietniu ograniczyły jej tempo. Według Espena Kristiansena z SSB jedną z przyczyn była obniżka opłat paliwowych. Zmiany weszły w życie 1 kwietnia.

Ceny paliw i środków smarnych spadły od marca do kwietnia o 10,6 proc. Nastąpiło to po rekordowo silnym wzroście w poprzednim miesiącu. Ceny energii elektrycznej wraz z opłatami sieciowymi spadły o 0,9 proc. W tym samym okresie rok wcześniej wzrosły o 7,3 proc. Obniżyło to roczną dynamikę CPI.
Zmiana w ciągu 12 miesięcy. Il. SSB

Żywność podbiła inflację bazową

CPI-JAE, czyli wskaźnik po korekcie o zmiany podatkowe i bez energii, wzrósł o 3,2 proc. rok do roku. To o 0,2 pkt proc. więcej niż w marcu. Był to pierwszy wzrost tempa wskaźnika od stycznia. Największy wpływ miały ceny żywności. Były o 6,1 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły od marca do kwietnia o 2,9 proc. Rok do roku były wyższe o 6,6 proc. SSB wskazuje na efekt Wielkanocy. W tym roku promocje świąteczne przypadły głównie na marzec, a rok wcześniej na kwiecień. Stein Rømmerud z Norgesgruppen ocenił na łamach E24, że dane z tych dwóch miesięcy trzeba interpretować ostrożnie.

W kwietniu ceny żywności wzrosły o 2,8 proc. wobec marca. Miesiąc wcześniej spadły o 2,6 proc. Według Kristiansena wróciły w kwietniu mniej więcej do poziomu z lutego. Wzrost objął większość grup spożywczych. Napoje bezalkoholowe podrożały od marca do kwietnia o 3,9 proc.
Jedne produkty podbijają inflację, inne ją hamują

Wśród konkretnych produktów wyróżniała się czekolada. Jej ceny wzrosły w kwietniu o 19 proc. miesiąc do miesiąca i były o 13 proc. wyższe niż rok wcześniej. Owoce cytrusowe były o 31 proc. droższe niż przed rokiem. Roczna dynamika cen kawy wyniosła 30,8 proc. Dziewięć z ponad 100 grup towarowych SSB miało ujemną dynamikę cen, w tym jogurt, pizza i makaron.

Część kategorii ograniczała wzrost cen. Bilety lotnicze były o 12,8 proc. tańsze niż rok wcześniej. Wpływ miało przesunięcie Wielkanocy. W 2025 r. przypadała ona w kwietniu, gdy więcej osób podróżowało. Inflację hamowały też meble, artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt IT, między innymi przez kampanie promocyjne.

W marcu roczna dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych wynosiła 1,6 proc.; w kwietniu wzrosła do 6,6 proc.

W marcu roczna dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych wynosiła 1,6 proc.; w kwietniu wzrosła do 6,6 proc. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ceny przemysłowe stabilniejsze w kraju niż w eksporcie

Na rynku krajowym ceny przemysłowe rosły stabilniej niż w eksporcie. W kwietniu roczna dynamika cen towarów sprzedawanych w kraju wyniosła 6,6 proc. Dane SSB wskazują, że eksport jest mocniej zależny od globalnych rynków surowców. Znaczenie miały także wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Ceny eksportowe rosły mimo umocnienia NOK wobec innych walut.

Wydobycie ropy i gazu było o 35,5 proc. droższe niż rok wcześniej. Od marca do kwietnia ceny w tej kategorii spadły jednak o 4,4 proc. Ten spadek obniżył ogólny PPI o 0,5 proc. miesiąc do miesiąca. W sektorze dostaw energii ceny lekko spadły w kwietniu. Były jednak o około 46 proc. wyższe niż rok wcześniej.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Pl
9 godzin temu
Nic nowego przespali znawcy ekonomi ciemny lud zapłaci za wszystko
0
Odpowiedz
