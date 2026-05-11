Paliwa i prąd schłodziły inflację. Ceny żywności poszły w przeciwną stronę

Inflacja w Norwegii spadła w kwietniu do 3,4 proc. rok do roku. Tempo wzrostu cen obniżyły paliwa i energia elektryczna. Jednocześnie wyraźnie drożały żywność, napoje bezalkoholowe oraz eksportowane towary przemysłowe.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Konsumpcyjny indeks cen, czyli CPI, wzrósł o 3,4 proc. od kwietnia 2025 r. do kwietnia 2026 r. To o 0,2 pkt proc. mniej niż w marcu. Od marca do kwietnia ceny wzrosły o 0,4 proc. Analitycy ankietowani przez Bloomberga oczekiwali inflacji na poziomie 3,5 proc., więc odczyt był nieco niższy od prognoz.

Reklama

Energia obniżyła tempo wzrostu cen W kwietniu ceny energii działały inaczej niż miesiąc wcześniej. W marcu prąd i paliwa podbijały inflację. W kwietniu ograniczyły jej tempo. Według Espena Kristiansena z SSB jedną z przyczyn była obniżka opłat paliwowych. Zmiany weszły w życie 1 kwietnia.



Ceny paliw i środków smarnych spadły od marca do kwietnia o 10,6 proc. Nastąpiło to po rekordowo silnym wzroście w poprzednim miesiącu. Ceny energii elektrycznej wraz z opłatami sieciowymi spadły o 0,9 proc. W tym samym okresie rok wcześniej wzrosły o 7,3 proc. Obniżyło to roczną dynamikę CPI.

Zmiana w ciągu 12 miesięcy.Il. SSB

Żywność podbiła inflację bazową CPI-JAE, czyli wskaźnik po korekcie o zmiany podatkowe i bez energii, wzrósł o 3,2 proc. rok do roku. To o 0,2 pkt proc. więcej niż w marcu. Był to pierwszy wzrost tempa wskaźnika od stycznia. Największy wpływ miały ceny żywności. Były o 6,1 proc. wyższe niż rok wcześniej.



Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły od marca do kwietnia o 2,9 proc. Rok do roku były wyższe o 6,6 proc. SSB wskazuje na efekt Wielkanocy. W tym roku promocje świąteczne przypadły głównie na marzec, a rok wcześniej na kwiecień. Stein Rømmerud z Norgesgruppen ocenił na łamach E24, że dane z tych dwóch miesięcy trzeba interpretować ostrożnie.



W kwietniu ceny żywności wzrosły o 2,8 proc. wobec marca. Miesiąc wcześniej spadły o 2,6 proc. Według Kristiansena wróciły w kwietniu mniej więcej do poziomu z lutego. Wzrost objął większość grup spożywczych. Napoje bezalkoholowe podrożały od marca do kwietnia o 3,9 proc.

Jedne produkty podbijają inflację, inne ją hamują Wśród konkretnych produktów wyróżniała się czekolada. Jej ceny wzrosły w kwietniu o 19 proc. miesiąc do miesiąca i były o 13 proc. wyższe niż rok wcześniej. Owoce cytrusowe były o 31 proc. droższe niż przed rokiem. Roczna dynamika cen kawy wyniosła 30,8 proc. Dziewięć z ponad 100 grup towarowych SSB miało ujemną dynamikę cen, w tym jogurt, pizza i makaron.



Część kategorii ograniczała wzrost cen. Bilety lotnicze były o 12,8 proc. tańsze niż rok wcześniej. Wpływ miało przesunięcie Wielkanocy. W 2025 r. przypadała ona w kwietniu, gdy więcej osób podróżowało. Inflację hamowały też meble, artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt IT, między innymi przez kampanie promocyjne.

Ankieta Co najbardziej dobija twój portfel w Norwegii? Żywność Prąd i opłaty Paliwo/transport Wszystko Nic, nie czuję zmian w ostatnim czasie

W marcu roczna dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych wynosiła 1,6 proc.; w kwietniu wzrosła do 6,6 proc.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa