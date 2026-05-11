11 maja 2026 12:59
Paliwa i prąd schłodziły inflację. Ceny żywności poszły w przeciwną stronę
Energia obniżyła tempo wzrostu cen
Ceny paliw i środków smarnych spadły od marca do kwietnia o 10,6 proc. Nastąpiło to po rekordowo silnym wzroście w poprzednim miesiącu. Ceny energii elektrycznej wraz z opłatami sieciowymi spadły o 0,9 proc. W tym samym okresie rok wcześniej wzrosły o 7,3 proc. Obniżyło to roczną dynamikę CPI.
Żywność podbiła inflację bazową
Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły od marca do kwietnia o 2,9 proc. Rok do roku były wyższe o 6,6 proc. SSB wskazuje na efekt Wielkanocy. W tym roku promocje świąteczne przypadły głównie na marzec, a rok wcześniej na kwiecień. Stein Rømmerud z Norgesgruppen ocenił na łamach E24, że dane z tych dwóch miesięcy trzeba interpretować ostrożnie.
W kwietniu ceny żywności wzrosły o 2,8 proc. wobec marca. Miesiąc wcześniej spadły o 2,6 proc. Według Kristiansena wróciły w kwietniu mniej więcej do poziomu z lutego. Wzrost objął większość grup spożywczych. Napoje bezalkoholowe podrożały od marca do kwietnia o 3,9 proc.
Jedne produkty podbijają inflację, inne ją hamują
Część kategorii ograniczała wzrost cen. Bilety lotnicze były o 12,8 proc. tańsze niż rok wcześniej. Wpływ miało przesunięcie Wielkanocy. W 2025 r. przypadała ona w kwietniu, gdy więcej osób podróżowało. Inflację hamowały też meble, artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt IT, między innymi przez kampanie promocyjne.
W marcu roczna dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych wynosiła 1,6 proc.; w kwietniu wzrosła do 6,6 proc.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Ceny przemysłowe stabilniejsze w kraju niż w eksporcie
Wydobycie ropy i gazu było o 35,5 proc. droższe niż rok wcześniej. Od marca do kwietnia ceny w tej kategorii spadły jednak o 4,4 proc. Ten spadek obniżył ogólny PPI o 0,5 proc. miesiąc do miesiąca. W sektorze dostaw energii ceny lekko spadły w kwietniu. Były jednak o około 46 proc. wyższe niż rok wcześniej.