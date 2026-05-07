07 maja 2026 11:11

Norges Bank podjął decyzję. Spełniły się przewidywania ekonomistów

Norges Bank podniósł główną stopę procentową z 4 proc. do 4,25 proc. Decyzję podjął Komitet Polityki Pieniężnej i Stabilności Finansowej na posiedzeniu 6 maja. Nowy poziom stopy zacznie obowiązywać 8 maja 2026 roku.
Mieszkańcy Norwegii zapłacą wyższe raty kredytów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Bank centralny Norwegii wskazał, że perspektywa polityki pieniężnej nie zmieniła się istotnie od marcowego posiedzenia. Jednocześnie podkreślił dużą niepewność dotyczącą dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej w Norwegii. W marcu Komitet oceniał, że podwyżka stóp może być właściwa na jednym z kolejnych posiedzeń. Teraz uznał, że taki ruch jest potrzebny.
Inflacja pozostaje powyżej celu. Tak oceniał Norges Bank

Według Norges Bank inflacja jest zbyt wysoka i od kilky lat utrzymuje się powyżej celu. W marcu wskaźnik CPI w Norwegii wzrósł do 3,6 proc. Po wyłączeniu zmian podatkowych i cen energii, pozostał na poziomie 3 proc., wobec ideału oscylującego około 2,0 proc.

Prezeska Norges Bank Ida Wolden Bache poinformowała, że dane z ostatnich tygodni wspierają analizy przedstawione w marcu. Instytucja wskazuje też na perspektywy wyższej inflacji w kolejnych miesiącach. Znaczenie mają także oczekiwania płacowe. Norma wzrostu płac w przemyśle została ustalona blisko marcowej prognozy banku dla całorocznego wzrostu wynagrodzeń.
Szefowa banku centralnego zapowiadała podobne działania już w marcu.Fot. Nils S. Aasheim/Norges Bank

Norwegia czuje się niepewnie. Wszystko przez wojnę na Bliskim Wschodzie

Norges Bank podkreślił, że wojna na Bliskim Wschodzie nadal wpływa na perspektywy gospodarcze. Tymczasowe zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi i Iranem nie doprowadziło jeszcze do normalizacji ruchu statków przez cieśninę Ormuz. Ceny ropy na rynku pozostają podwyższone, a wartość kontraktów terminowych niewiele zmieniła się od marca.

Dodatkowo wzrosły ceny innych surowców. Bank ocenia, że zewnętrzna presja cenowa jest nieco silniejsza, niż zakładano w marcu. Jednocześnie korona norweska umocniła się i jest silniejsza od wcześniejszych założeń, co może ograniczać tzw. inflację importowaną.
Norges Bank nie przygotował nowych prognoz na majowe posiedzenie. Marcowa ścieżka stóp zakładała wzrost stopy procentowej do przedziału między 4,25 proc. a 4,5 proc. do końca roku. Bank zaznaczył, że dalsza ścieżka może się zmienić, jeśli gospodarka będzie rozwijać się inaczej od obecnych założeń. Kolejny raport zaplanowano na 18 czerwca.
Zygi
8 minut temu
co to za podwyzka .25 to zadna podwyzka powini podniesc o 1 wtedy by byl jakis efekt
