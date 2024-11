Obniżka dopiero latem a może tuż przed świętami? Kolejne zamieszanie wokół stóp procentowych

Norwegia stoi u progu zmiany polityki pieniężnej. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy Norges Bank rozpocznie obniżkę stóp procentowych. Zdania w tej sprawie są podzielone. Część ekonomistów nawołuje bank centralny do szybkiego działania, które przyniesie ulgę mieszkańcom tuż przed Bożym Narodzeniem.

Zgodnie z analizami banku Morgan Stanley, perspektywy na 2024 rok są optymistyczne. Według instytucji oczekiwane jest, że Norges Bank, zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych w odpowiedzi na spadającą inflację. Taki kierunek działania miałby na celu nie tylko wsparcie konsumentów, ale również pobudzenie inwestycji w sektorze budownictwa. Dodatkowo, bank przewiduje, że poprawa sytuacji gospodarczej przełoży się na lepsze warunki na rynku pracy. Kjetil Martinsen, główny ekonomista Swedbank nawołuje Norges Bank do działania jeszcze w tym roku. – Zbliżamy się do okresu, w którym norweska gospodarka potrzebuje nieco niższych stóp procentowych – skomentował na łamach E24. – W norweskiej gospodarce wszystko idzie całkiem nieźle. Pomiędzy sektorami występują bardzo duże różnice, jednak inflacja jest znacznie niższa niż zakładano w przeszłości – dodał. Jego zdaniem, obniżka stóp procentowych powinna nastąpić przed świętami Bożego Narodzenia.

Inflacja, siła nabywcza i stopy procentowe

Ostatnie dane dotyczące inflacji wskazują na jej stabilizację, co jest dobrą wiadomością dla norweskich gospodarstw domowych. Mniejsza presja inflacyjna oznacza, że produkty codziennego użytku mogą przestać drożeć w tak szybkim tempie. To z kolei zwiększa siłę nabywczą obywateli, szczególnie w okresie świątecznym. Eksperci podkreślają, że spadek inflacji mógłby doprowadzić do zmniejszenia poziomu stóp procentowych, a to obniżyć koszty kredytów.



Norwescy ekonomiści spoglądają nie tylko na rynek krajowy, ale także międzynarodowy. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych zależeć będzie od analogicznych działań w Stanach Zjednoczonych i Europie. Jeśli np. Europejski Bank Centralny zdecyduje się na taki krok, kurs euro osłabnie, co pozwoli Norges Bank na konkretne decyzje.