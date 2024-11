Norweska gospodarka silniejsza niż oczekiwano. „Radzimy sobie całkiem nieźle”

Norweski wzrost gospodarczy przyspieszył i przekroczył dotychczasowe prognozy. Centralne Biuro Statystyczne (SSB) zrewidowało także wyniki dotyczące 2022 roku. Jak komentują ekonomiści, to dobre wieści dla kraju fiordów i jego mieszkańców.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) Norwegii kontynentalnej wzrósł o 0,5 proc. w trzecim kwartale w porównaniu do kwartału poprzedniego, informuje SSB. Norweska gospodarka rozwijała się szybciej, niż przewidywali eksperci, i odnotowała większy wzrost niż w poprzednich okresach 2024 roku. Ekonomiści wcześniej szacowali, że wzrost nieznacznie przyspieszy, ale pozostanie stosunkowo niski. Większość prognoz wskazywała na wzrost PKB Norwegii kontynentalnej na poziomie 0,2–0,3 proc. Takie wyliczenia prezentowali eksperci niezależni, jak i Raport Polityki Pieniężnej Norges Bank.

PKB Norwegii kontynentalnej wzrósł o 0,4 proc. w pierwszym kwartale tego roku i o 0,3 proc. w drugim kwartale. Kjetil Olsen, główny ekonomista Nordea Markets przyznał, że wyniki z trzech ostatnich kwartałów są zadowalające, chociaż nie ma powodów do euforii. – Liczby są mocne. [...] Norweska gospodarka ogólnie nie radzi sobie źle. Już od jakiegoś czasu nie było oczywiste, że norweska gospodarka potrzebuje bardzo wielu obniżek stóp procentowych. Radzimy sobie całkiem nieźle – skomentował na łamach E24.

Na zadowalającym poziomie odnotowano również stopę bezrobocia. Niewiele brakuje do osiągnięcia celu inflacyjnego (2,0 proc.).Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Wzrost silniejszy od oczekiwań

Centralny Urząd Statystyczny zrewidował dane gospodarcze za 2022 rok. Okazało się, że PKB Norwegii we wskazanym okresie poprawiło się o 4,3 proc. To o 0,6 punktu procentowego więcej niż poprzednie wskazania. Badacze przyznają, że potwierdził się szybki wzrost norweskiej gospodarki bezpośrednio po pandemii koronawirusa. Okazał się lepszy od pierwotnych prognoz.



Korekta danych za 2022 rok doprowadzi do rewizji prognoz i wskazań obejmujących 2023 i 2024 rok. Według ostatnich wskazań SSB, PKB na mieszkańca wyniósł w 2023 roku 925 045 NOK. W ciągu 12 miesięcy spadł o ponad 120 tys. NOK. Pozostaje jednak 73 proc. większy niż średnia państw UE.