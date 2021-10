Norweskie sklepy znowu stracą? Handel transgraniczny rozkwita

Ze zniesienia najbardziej uciążliwych restrykcji ograniczających przekraczanie granicy ucieszyli się Norwegowie i… mieszkańcy szwedzkich gmin przygranicznych. Decyzja sprawiła, że po 18-miesięcznej przerwie ożywił się handel transgraniczny. Najpopularniejsze wśród mieszkańców Norwegii galerie odnotowały kilkukrotny wzrost obrotów.

Jak informują szwedzcy przedsiębiorcy, wiele centrów handlowych ma powody do radości. Po ponad rocznej przerwie Norwegowie powrócili do robienia zakupów za granicą. Do jednych z najpopularniejszych miejsc należy galeria Nordby w gminie Strömstad. W połowie października obroty wyniosły tutaj 76 mln NOK. To blisko poziomu sprzed pandemii. W analogicznym okresie 2019 roku sięgały 80 mln koron norweskich.