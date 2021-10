Norweski rekord nadwyżki w wymianie handlowej. Budżet zyskuje na wysokich cenach ropy i gazu

gazu ziemnego – 48,7 mld NOK,

ropy naftowej – 30,4 mld NOK,

ryb i owoców morza – 11,5 mld NOK,

energii elektrycznej – 1,9 mld NOK.

Wrzesień zakończył się nadwyżką rzędu 53,7 mld koron norweskich. Wartość towarów importowanych do kraju fiordów zamknęła się w kwocie 75,8 mld NOK. Z kolei norweski eksport wyniósł w tym samym okresie 129,5 mld NOK. Przyczyniły się do tego korzystne ceny ropy naftowej, gazu ziemnego oraz wysoka sprzedaż ryb i owoców morza. Norwegowie we wrześniu zarobili na sprzedaży:Pozostałe środki pochodzą z działalności pozostałych sektorów gospodarki kraju fiordów. Jak informuje SSB, za wrześniowy sukces odpowiada m.in. cena gazu ziemnego. Zyski ze sprzedaży surowca są siedmiokrotnie wyższe od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku.