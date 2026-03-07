  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Norweskie firmy odczuwają kryzys? Zmiana nastrojów na rynku. W tle kurs korony i stopy procentowe

Redakcja

07 marca 2026 12:22

Norweskie firmy odczuwają kryzys? Zmiana nastrojów na rynku. W tle kurs korony i stopy procentowe

W dłuższym okresie firmy spodziewają się niższych stóp. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norweskie firmy zmieniły oczekiwania dotyczące stóp procentowych. Z najnowszego badania NHO wynika, że przedsiębiorstwa nie zakładają już obniżek stóp w 2026 roku. Według firm główna stopa Norges Bank może wynieść około 4 proc. na koniec roku.

Konfederacja Norweskich Przedsiębiorstw (NHO) opublikowała wyniki nowego badania wśród firm członkowskich. Respondenci wskazują, że stopy procentowe w Norwegii prawdopodobnie nie spadną w 2026 roku. To wyraźna zmiana względem jesieni ubiegłego roku. W październiku przedsiębiorstwa spodziewały się dwóch obniżek stóp w ciągu roku.
Inflacja zmienia oczekiwania rynku

Zdaniem głównego ekonomisty NHO Øysteina Døruma zmiana nastrojów wynika przede wszystkim z nowych danych o inflacji. Na początku roku odnotowano wyraźny wzrost wskaźnika. Statystyki okazały się znacznie wyższe, niż wcześniej zakładał Norges Bank. Jednocześnie gospodarka Norwegii pozostaje stabilna.

W takich warunkach firmy zakładają utrzymanie wysokich stóp procentowych. Inflacja wciąż znajduje się powyżej celu banku centralnego. Według Døruma ważną rolę odgrywa wzrost cen usług. Jest wysoki, ponieważ w ostatnim czasie znacząco rosły wynagrodzenia, mają uważać przedsiębiorcy.
Inflacja wciąż utrzymuje się powyżej celu Norges Bank.

Inflacja wciąż utrzymuje się powyżej celu Norges Bank.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Płace i koniunktura kluczowe dla decyzji Norges Bank

Norges Bank zakłada w tym roku wzrost płac na poziomie około 4,2 proc. Ten czynnik może mieć duży wpływ na przyszłą ścieżkę stóp procentowych. Jeśli wzrost wynagrodzeń okaże się wyraźnie niższy, bank centralny może zmienić swoje prognozy. W takiej sytuacji możliwe byłyby wcześniejsze obniżki stóp.

Na inflację mogą wpłynąć także inne czynniki. Umocnienie korony norweskiej mogłoby obniżyć ceny importowanych towarów. Z kolei słabszy wzrost gospodarki światowej mógłby ograniczyć wzrost gospodarczy w Norwegii. W takim scenariuszu Norges Bank nie musiałby utrzymywać tak restrykcyjnej polityki pieniężnej.
Badanie wskazuje również na pogorszenie ocen bieżącej sytuacji rynkowej wśród przedsiębiorstw. 21 proc. firm określa ją jako dobrą, natomiast 25 proc. jako złą. Oznacza to przewagę negatywnych ocen o 4 pkt proc. Najlepsze nastroje panują na zachodzie Norwegii i w północnej części kraju. Najsłabsze w Trøndelag oraz Østlandet.
