Norweskie firmy odczuwają kryzys? Zmiana nastrojów na rynku. W tle kurs korony i stopy procentowe
07 marca 2026 12:22
W dłuższym okresie firmy spodziewają się niższych stóp. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Inflacja zmienia oczekiwania rynku
W takich warunkach firmy zakładają utrzymanie wysokich stóp procentowych. Inflacja wciąż znajduje się powyżej celu banku centralnego. Według Døruma ważną rolę odgrywa wzrost cen usług. Jest wysoki, ponieważ w ostatnim czasie znacząco rosły wynagrodzenia, mają uważać przedsiębiorcy.
Płace i koniunktura kluczowe dla decyzji Norges Bank
Na inflację mogą wpłynąć także inne czynniki. Umocnienie korony norweskiej mogłoby obniżyć ceny importowanych towarów. Z kolei słabszy wzrost gospodarki światowej mógłby ograniczyć wzrost gospodarczy w Norwegii. W takim scenariuszu Norges Bank nie musiałby utrzymywać tak restrykcyjnej polityki pieniężnej.
Raport Norwegia
