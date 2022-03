Norweskie firmy muszą przestrzegać sankcji wobec Rosji. Inaczej grozi im kara

W odpowiedzi na bezprawny atak na Ukrainę UE nałożyła wobec Rosji sankcje, do których przystąpiła także Norwegia. Ich oficjalne wprowadzenie w kraju fiordów ogłoszono 18 marca. Co oznaczają dla norweskich przedsiębiorstw?

Zgodnie z komunikatem rządowym z 18 marca obejmują one m.in. zakaz eksportu towarów, które mogą przyczynić się do wzmocnienia zdolności militarnych i technologicznych Rosji (jak elektronika, komputery, czujniki, lasery etc.), a także towarów i technologii związanych z żeglugą morską i przemysłem lotniczym czy usług do wykorzystania w rafinacji ropy naftowej.