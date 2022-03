Co może spowolnić norweską gospodarkę? Wojna w Ukrainie i nowe warianty koronawirusa

Niepewność co do rozwoju gospodarczego Norwegii w ostatnim czasie wzrosła. stock.adobe.com/licencja standardowa

Chociaż po kolejnym zniesieniu obostrzeń i otwarciu społeczeństwa norweska gospodarka wraca do poziomu aktywności sprzed pandemii, istnieją czynniki, które mogą ją znów spowolnić. W najnowszym raporcie Centralne Biuro Statystyczne (SSB) jako jeden z nich wskazuje wojnę w Ukrainie.

To dlatego, że konflikt militarny na Wschodzie roztacza znacznie osłabione perspektywy rozwoju dla partnerów handlowych Norwegii w Europie. Z drogą energią energetyczną i wąskimi gardłami produkcji na arenie międzynarodowej, sankcje wobec Rosji tylko pogarszają sytuację.

Rosjanie mogą prać pieniądze przez Norwegię. Skłonią ich do tego sankcje

Już w listopadzie 2021 aktywność norweskiej gospodarki była zbliżona do poziomu uznawanego za normalny. Zahamował ją na powrót wybuch wariantu koronawirusa Omikron przed Bożym Narodzeniem i doprowadził do spadku PKB kontynentalnej Norwegii o 1,5 proc. ogółem w grudniu i styczniu.

Do ponownego ożywienia gospodarczego w lutym przyczyniło się zniesienie środków kontroli infekcji przez norweski rząd. Jak twierdzi badacz Thomas von Brasch cytowany w marcowym raporcie SSB, w przyszłości gospodarce Norwegii mają pomóc dodatkowo m.in. zwiększone inwestycje w ropę i eksport.

W Chinach lockdown, w Ukrainie wojna…

Niepewność co do rozwoju gospodarczego Norwegii w ostatnim czasie jednak wzrosła. Przede wszystkim pandemia jeszcze się nie skończyła. Na przeszkodzie poza koronawirusem, którego nowe ogniska zakażeń wykryto w Chinach, co poskutkowało lockdownem, pojawiła się kolejna poważna przeszkoda. Chodzi o inwazję Rosji na Ukrainę.