Norweski fundusz naftowy stracił najwięcej w historii. Wynik gorszy niż po kryzysie 2008

Rok 2022 był dla norweskiego funduszu naftowego naznaczony spadkiem na giełdach centralnych. Zwrot Oljefondet wyniósł w ubiegłym roku minus 1,637 mld koron, czyli 14,1 proc. To największa strata funduszu w historii, mierzona w koronach.

Druga co do wielkości strata miała miejsce w roku kryzysu finansowego w 2008 roku, kiedy zwrot wyniósł minus 633 mld koron, a trzecia 485 mld koron w 2018 r. Poza tym fundusz odnotowywał dodatni zwrot przez większość lat, odkąd został ustanowiony w obecnej formie w 1998 roku.

Nie było tak źle?

Pomimo ujemnego wyniku w ubiegłym roku fundusz nadal zyskiwał na wartości. Kurs korony norweskiej sprawił, że inwestycje zagraniczne stały się bardziej wartościowe, a w 2022 rząd zaoszczędził w funduszu ponad 1 000 miliardów koron z dochodów z ropy i gazu. W sumie przyczyniło się to do wzrostu wartości funduszu do 12 429 mld koron na początku 2023 r. Dla porównania na początku 2022 było to 12 340 mld koron.