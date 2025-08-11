Koszty życia w Polsce i Norwegii. Kraj fiordów wśród najdroższych na świecie
11 sierpnia 2025 11:50
Ranking pozwala porównać zarówno koszty życia, jak i siłę nabywczą. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Co dokładnie jest mierzone?
„Cost of Living Index” obejmuje ceny dóbr i usług konsumenckich (np. żywność, transport, media), ale bez kosztów mieszkania. „Rent Index” skupia się na najmie, a „Cost of Living Plus Rent” łączy oba poprzednie ujęcia w jeden obraz. Osobno Numbeo liczy „Groceries Index” (zakupy spożywcze), „Restaurants Index” (posiłki na mieście) i „Local Purchasing Power” (lokalna siła nabywcza, liczona z wynagrodzeń netto) – wszystkie porównane do Nowego Jorku (= 100 proc.).
Dane są oparte na zgłoszeniach użytkowników i przeliczane według jednolitej metodologii opisanej przez Numbeo.
Tak wyglądają koszty życia w Norwegii
Mieszkańcy Norwegii posiadają dużą siłę nabywczą przy jednoczesnych wysokich kosztach życia.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Polska jak Nowy Jork?
Ceny artykułów spożywczych w Polsce to 38,6 proc., natomiast posiłki w restauracjach kosztują przeciętnie 42,2 proc.. Łączny wskaźnik razem z czynszem osiąga wartość 32,7 proc., co ukazuje relatywnie niewielki ciężar wydatków mieszkaniowych w strukturze kosztów. Siła nabywcza w Polsce jest niemal równa poziomowi nowojorskiemu i wynosi 100,4 proc.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz