Koszty życia w Polsce i Norwegii. Kraj fiordów wśród najdroższych na świecie

Ranking pozwala porównać zarówno koszty życia, jak i siłę nabywczą. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Dane z połowy 2025 roku pokazują, że Norwegia osiąga wskaźnik kosztów życia na poziomie 78,9 proc., a Polska 43,7 proc. Wskaźnik odnosi się do ogólnego poziomu cen dóbr i usług, gdzie 100 proc. odpowiada poziomowi cen w Nowym Jorku (NYC) jako punkcie odniesienia. Norwegia plasuje się wśród najdroższych państw świata.

Jeśli spojrzeć na tło globalne rankingu przygotowanego przez Numbeo, Norwegia plasuje się wysoko w stawce z wynikiem 78,9 pkt. i zajmuje szóstą pozycję, a Polska z wartością 43,7 ląduje na 59. miejscu. Szwajcaria notuje 106,8, Islandia 94,5, a tuż za nimi widać Bahamy 85,4 i Singapur 85,3. W „średniej półce” znajdziemy m.in. USA z 64,8 oraz Niemcy z 64,7. W sąsiedztwie Norwegii pojawiają się Dania 74,1 i Luksemburg 73,5.

Co dokładnie jest mierzone?



„Cost of Living Index” obejmuje ceny dóbr i usług konsumenckich (np. żywność, transport, media), ale bez kosztów mieszkania. „Rent Index” skupia się na najmie, a „Cost of Living Plus Rent” łączy oba poprzednie ujęcia w jeden obraz. Osobno Numbeo liczy „Groceries Index” (zakupy spożywcze), „Restaurants Index” (posiłki na mieście) i „Local Purchasing Power” (lokalna siła nabywcza, liczona z wynagrodzeń netto) – wszystkie porównane do Nowego Jorku (= 100 proc.).



Dane są oparte na zgłoszeniach użytkowników i przeliczane według jednolitej metodologii opisanej przez Numbeo.

Tak wyglądają koszty życia w Norwegii Norwegia plasuje się na szóstym miejscu w rankingu kosztów życia z wartością wskaźnika 78,9 proc.. Rent Index w Norwegii wynosi 28,2 proc., co odzwierciedla relatywnie wysokie ceny wynajmu mieszkań. Ceny artykułów spożywczych osiągają poziom 81,1 proc., a posiłków w restauracjach – 82,4 proc.. Łączny wskaźnik uwzględniający czynsz to 56,8 proc., co obrazuje istotny udział wydatków mieszkaniowych w strukturze budżetu. Przy tym siła nabywcza w Norwegii jest znacznie wyższa niż w Nowym Jorku i wynosi 129,9 proc..

Mieszkańcy Norwegii posiadają dużą siłę nabywczą przy jednoczesnych wysokich kosztach życia.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Polska jak Nowy Jork? Polska zajmuje 59. miejsce w tym samym zestawieniu z ogólnym wskaźnikiem kosztów życia na poziomie 43,7 proc.. Rent Index w Polsce wynosi 18,4 proc., co wskazuje na niższe ceny wynajmu w porównaniu z Norwegią.



Ceny artykułów spożywczych w Polsce to 38,6 proc., natomiast posiłki w restauracjach kosztują przeciętnie 42,2 proc.. Łączny wskaźnik razem z czynszem osiąga wartość 32,7 proc., co ukazuje relatywnie niewielki ciężar wydatków mieszkaniowych w strukturze kosztów. Siła nabywcza w Polsce jest niemal równa poziomowi nowojorskiemu i wynosi 100,4 proc.

Porównanie wskaźników Numbeo pokazuje, że koszty życia w Norwegii są niemal dwukrotnie wyższe niż w Polsce, zarówno w odniesieniu do ogólnych wydatków, jak i do poszczególnych kategorii. Jednocześnie wyższa siła nabywcza w Norwegii rekompensuje część różnicy w cenach, co wpływa na relatywny komfort finansowy mieszkańców. W Polsce natomiast niższe koszty utrzymania idą w parze z siłą nabywczą bliską wskaźnikowi bazowemu.