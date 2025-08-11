  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Koszty życia w Polsce i Norwegii. Kraj fiordów wśród najdroższych na świecie

Emil Bogumił

11 sierpnia 2025 11:50

Koszty życia w Polsce i Norwegii. Kraj fiordów wśród najdroższych na świecie

Ranking pozwala porównać zarówno koszty życia, jak i siłę nabywczą. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Dane z połowy 2025 roku pokazują, że Norwegia osiąga wskaźnik kosztów życia na poziomie 78,9 proc., a Polska 43,7 proc. Wskaźnik odnosi się do ogólnego poziomu cen dóbr i usług, gdzie 100 proc. odpowiada poziomowi cen w Nowym Jorku (NYC) jako punkcie odniesienia. Norwegia plasuje się wśród najdroższych państw świata.

Jeśli spojrzeć na tło globalne rankingu przygotowanego przez Numbeo, Norwegia plasuje się wysoko w stawce z wynikiem 78,9 pkt. i zajmuje szóstą pozycję, a Polska z wartością 43,7 ląduje na 59. miejscu. Szwajcaria notuje 106,8, Islandia 94,5, a tuż za nimi widać Bahamy 85,4 i Singapur 85,3. W „średniej półce” znajdziemy m.in. USA z 64,8 oraz Niemcy z 64,7. W sąsiedztwie Norwegii pojawiają się Dania 74,1 i Luksemburg 73,5.

Co dokładnie jest mierzone?

„Cost of Living Index” obejmuje ceny dóbr i usług konsumenckich (np. żywność, transport, media), ale bez kosztów mieszkania. „Rent Index” skupia się na najmie, a „Cost of Living Plus Rent” łączy oba poprzednie ujęcia w jeden obraz. Osobno Numbeo liczy „Groceries Index” (zakupy spożywcze), „Restaurants Index” (posiłki na mieście) i „Local Purchasing Power” (lokalna siła nabywcza, liczona z wynagrodzeń netto) – wszystkie porównane do Nowego Jorku (= 100 proc.).

Dane są oparte na zgłoszeniach użytkowników i przeliczane według jednolitej metodologii opisanej przez Numbeo.

Oto najszczęśliwsze miasta świata 2025 – Skandynawia w czołówce Happy City Index

Tak wyglądają koszty życia w Norwegii

Norwegia plasuje się na szóstym miejscu w rankingu kosztów życia z wartością wskaźnika 78,9 proc.. Rent Index w Norwegii wynosi 28,2 proc., co odzwierciedla relatywnie wysokie ceny wynajmu mieszkań. Ceny artykułów spożywczych osiągają poziom 81,1 proc., a posiłków w restauracjach – 82,4 proc.. Łączny wskaźnik uwzględniający czynsz to 56,8 proc., co obrazuje istotny udział wydatków mieszkaniowych w strukturze budżetu. Przy tym siła nabywcza w Norwegii jest znacznie wyższa niż w Nowym Jorku i wynosi 129,9 proc..
Mieszkańcy Norwegii posiadają dużą siłę nabywczą przy jednoczesnych wysokich kosztach życia.

Mieszkańcy Norwegii posiadają dużą siłę nabywczą przy jednoczesnych wysokich kosztach życia.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Polska jak Nowy Jork?

Polska zajmuje 59. miejsce w tym samym zestawieniu z ogólnym wskaźnikiem kosztów życia na poziomie 43,7 proc.. Rent Index w Polsce wynosi 18,4 proc., co wskazuje na niższe ceny wynajmu w porównaniu z Norwegią.

Ceny artykułów spożywczych w Polsce to 38,6 proc., natomiast posiłki w restauracjach kosztują przeciętnie 42,2 proc.. Łączny wskaźnik razem z czynszem osiąga wartość 32,7 proc., co ukazuje relatywnie niewielki ciężar wydatków mieszkaniowych w strukturze kosztów. Siła nabywcza w Polsce jest niemal równa poziomowi nowojorskiemu i wynosi 100,4 proc.
Drożyzna w Norwegii. Olbrzymi skok cen żywności nad fiordami
Porównanie wskaźników Numbeo pokazuje, że koszty życia w Norwegii są niemal dwukrotnie wyższe niż w Polsce, zarówno w odniesieniu do ogólnych wydatków, jak i do poszczególnych kategorii. Jednocześnie wyższa siła nabywcza w Norwegii rekompensuje część różnicy w cenach, co wpływa na relatywny komfort finansowy mieszkańców. W Polsce natomiast niższe koszty utrzymania idą w parze z siłą nabywczą bliską wskaźnikowi bazowemu.
