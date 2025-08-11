Drożyzna w Norwegii. Olbrzymi skok cen żywności nad fiordami
11 sierpnia 2025 10:35
Lipcowy wzrost cen żywności należy do największych w historii kraju fiordów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Norges Bank nie jest zadowolony
Największy wkład miały tu m.in. wyższe ceny usług oraz żywności. Poziom inflacji baziweh wciąż wyraźnie przewyższa cel Norges Banku (2,0 proc.).
Ogromny wzrost cen żywności
W tym samym okresie ceny odzieży i obuwia spadły o 3,3 proc., co częściowo złagodziło ogólny wzrost inflacji. Dane wskazują, że presja cenowa nie jest równomierna i dotyka poszczególne segmenty rynku w różnym stopniu. Tak duże różnice mogą w kolejnych miesiącach wpłynąć na decyzje konsumenckie.
