  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Drożyzna w Norwegii. Olbrzymi skok cen żywności nad fiordami

Emil Bogumił

11 sierpnia 2025 10:35

Kopiuj link
Drożyzna w Norwegii. Olbrzymi skok cen żywności nad fiordami

Lipcowy wzrost cen żywności należy do największych w historii kraju fiordów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Inflacja w Norwegii ponownie przyspieszyła. W lipcu wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 3,3 proc. rok do roku, a ceny żywności skoczyły najmocniej od miesięcy. Równocześnie inflacja bazowa utrzymała się na stabilnym, lecz wysokim poziomie.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

SZUKAM PRACY

Wymieniaj walutę taniej i bezpieczniej – PLN ⇄ NOK z Walutomat.pl

SPRZEDAŻ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH - TRANSPORT PACZEK

Ogłoszenia MojaNorwegia

Według danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB) wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) w lipcu 2025 był o 3,3 proc. wyższy niż w tym samym miesiącu 2024 r. To oznacza wzrost roczny o 0,3 punktu proc. względem czerwca. W ujęciu miesięcznym ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły średnio o 0,8 proc. Największy wpływ na ten wynik miały drożejące produkty spożywcze, wyższe koszty usług oraz wzrost cen paliw. Jednocześnie część kategorii, takich jak odzież czy obuwie, odnotowała spadki cen.
Norwegia jest zacofana i narażona na kryzys. Przedsiębiorcy nie zostawili suchej nitki

Norges Bank nie jest zadowolony

Inflacja bazowa (CPI-JAE), wykluczająca ceny energii i uwzględniająca zmiany podatkowe, wzrosła w lipcu o 3,1 proc. rok do roku. Poziom nie zmienił się od czerwca, co wskazuje na stabilizację wskaźnika w ujęciu rocznym. 

Największy wkład miały tu m.in. wyższe ceny usług oraz żywności. Poziom inflacji baziweh wciąż wyraźnie przewyższa cel Norges Banku (2,0 proc.).
Wskaźnik inflacji i inflacji bazowej na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy.

Wskaźnik inflacji i inflacji bazowej na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy.Il. SSB

Ogromny wzrost cen żywności

Porównując czerwiec i lipiec 2025, ogólny wskaźnik CPI wzrósł o 0,8 proc. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych podniosły się w tym czasie o 4,4 proc., co stanowiło największy miesięczny wzrost w tej kategorii od dłuższego czasu. W skali roku artykuły spożywcze podrożały o 5,9 proc. Wyższy wskaźnik SSB odnotował w lipcu jedynie dwukrotnie.

W tym samym okresie ceny odzieży i obuwia spadły o 3,3 proc., co częściowo złagodziło ogólny wzrost inflacji. Dane wskazują, że presja cenowa nie jest równomierna i dotyka poszczególne segmenty rynku w różnym stopniu. Tak duże różnice mogą w kolejnych miesiącach wpłynąć na decyzje konsumenckie.
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
reklama
❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 1
😮 0

Moja Norwegia poleca

Opony
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski Psychotraumatolog w Oslo Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Pedzik transport Szkolenia Online 96015 Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Masaż
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Stillas utleie As
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.