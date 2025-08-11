Drożyzna w Norwegii. Olbrzymi skok cen żywności nad fiordami

Lipcowy wzrost cen żywności należy do największych w historii kraju fiordów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Inflacja w Norwegii ponownie przyspieszyła. W lipcu wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 3,3 proc. rok do roku, a ceny żywności skoczyły najmocniej od miesięcy. Równocześnie inflacja bazowa utrzymała się na stabilnym, lecz wysokim poziomie.

Według danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB) wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) w lipcu 2025 był o 3,3 proc. wyższy niż w tym samym miesiącu 2024 r. To oznacza wzrost roczny o 0,3 punktu proc. względem czerwca. W ujęciu miesięcznym ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły średnio o 0,8 proc. Największy wpływ na ten wynik miały drożejące produkty spożywcze, wyższe koszty usług oraz wzrost cen paliw. Jednocześnie część kategorii, takich jak odzież czy obuwie, odnotowała spadki cen.

Norges Bank nie jest zadowolony Inflacja bazowa (CPI-JAE), wykluczająca ceny energii i uwzględniająca zmiany podatkowe, wzrosła w lipcu o 3,1 proc. rok do roku. Poziom nie zmienił się od czerwca, co wskazuje na stabilizację wskaźnika w ujęciu rocznym.



Największy wkład miały tu m.in. wyższe ceny usług oraz żywności. Poziom inflacji baziweh wciąż wyraźnie przewyższa cel Norges Banku (2,0 proc.).

Wskaźnik inflacji i inflacji bazowej na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy.Il. SSB

Ogromny wzrost cen żywności Porównując czerwiec i lipiec 2025, ogólny wskaźnik CPI wzrósł o 0,8 proc. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych podniosły się w tym czasie o 4,4 proc., co stanowiło największy miesięczny wzrost w tej kategorii od dłuższego czasu. W skali roku artykuły spożywcze podrożały o 5,9 proc. Wyższy wskaźnik SSB odnotował w lipcu jedynie dwukrotnie.



W tym samym okresie ceny odzieży i obuwia spadły o 3,3 proc., co częściowo złagodziło ogólny wzrost inflacji. Dane wskazują, że presja cenowa nie jest równomierna i dotyka poszczególne segmenty rynku w różnym stopniu. Tak duże różnice mogą w kolejnych miesiącach wpłynąć na decyzje konsumenckie.